DOH 7, mopaubos sa code white alert

Ibutang sa Code White alert sa Department of Health (DOH) 7 ang mga pasilidad sa panglawas sa Central Visayas gikan Oktubre 31 hangtod Nobiyembre 3, 2026, isip pagpangandam sa posibleng mga medical emergency panahon sa Kalagkalag.
Matod ni Shelbay Blanco sa Health Emergency Management Systems sa DOH 7, gimanduan ang mga health facilities sa gobiyerno, lakip ang mga emergency room, nga magpabiling andam sa pag-atubang sa posibleng pagdaghan sa mga pasyente.
Atol sa virtual press conference niadtong Miyerkules, Oktubre 28, niingon si Blanco nga gipahibalo na sab ang mga lokal nga kagamhanan (LGU), ilabina ang mga rural health unit ug barangay health station, nga mangandam sa posibleng mga insidente.
“We also have to take care of the people who are visiting these places and so we will be able to prevent any untoward incidents,” matod ni Blanco.
Gipasabot niya nga gipili ang maong petsa kay adunay mga tawo nga sayo nang mobisita sa mga sementeryo aron manglimpyo sa mga lubnganan, samtang ang uban magpadayon sa pagbisita hangtod Nobiyembre 3.
Apan gilauman nga labing daghan ang mga mobisita sa sementeryo sa Nobiyembre 1 ug 2. / DPC