DOH 7 nagsusi kon namatyan sa taga Negros Or. monkeypox ba

Gisusi sa Department of Health (DOH) sa Central Visayas ang posibleng kaso sa monkeypox human namatay ang usa ka 27-anyos nga lalaki nga residente sa Negros Oriental.

Ang gidudahang monkeypox natumbok niadtong Mayo 29, diin ang pasyente namatay niadtong Hunyo 2.

Kini nga impormasyon gipaambit ni Dr. Eugenia Mercedes Cañal, regional epidemiologist sa Department of Health Region 7, atol sa press conference niadtong Biyernes.

Ang Mpox nga kaniadto nailhan nga monkeypox makatakod nga sakit nga dala sa monkeypox virus, nga mosangpot sa usa ka masakit nga mga libagha, paghubag sa mga lymph node, ug hilanat.

Ang kasagarang mga simtomas sa mpox naglakip sa libagha sa panit o mga samad sa mucosal nga molungtad og 2-4 ka semana, uban sa hilanat, labad sa ulo, sakit sa kaunuran, sakit sa likod, kakapoy, ug nanghubag nga mga lymph node.

Ang Mpox mahimo’ng mokaylap sa mga tawo pinaagi sa direktang kontak sa usa ka tawo nga nataptan, kontaminado nga mga materyales, o nataptan nga mga hayop.

Sa report sa Philippine News Agency, ang namatay giila nga residente sa Barangay Masulog sa Canlaon City, Negros Oriental.

“Sakit sa tiyan una ang na feel sa pasyente, rashes sa skin and later on nagpa check up”, matod ni Cañal.

Gi-cordon sa local government unit sa Negros Oriental ang lugar nga gipuy-an sa namatay nga pasyente. / CAV

Ang mga rashes sa pasyente susama sa chickenpox, apan dili nila masalikway sab ang usa ka full-blown varicella infection o chicken pox tungod kay ang duha ka mga kondisyon adunay susama nga mga rashes.

Ang mga eksperto lamang, ilabi na ang mga dermatologist, ang makaila nga kini dili chickenpox. Ang kumpirmasyon mahimo ra gikan sa mga resulta sa swab sample.

“As of now its safe to say that suspected monkey pox pa to siya”, matod ni Cañal.

Si Cañal niingon nga ang pasyente una nga gisusi sa usa ka district hospital apan sa ulahi gibalhin sa usa ka tertiary hospital, diin siya namatay.

Si Cañal niingon nga nagpahigayon pa sila og confirmatory test aron masuta kon tinuod ba nga namatay ang pasyente gumikan sa monkeypox.

Kon ang mga resulta sa pagsulay nagpamatuod sa monkeypox, ang tanan nga gikinahanglan nga mga lakang anaa na sa lugar.

Gihimo sa lokal nga kagamhanan ang ilang bahin pinaagi sa pagpahigayon og contact tracing ug pag-edukar sa komunidad.

Gipadayag niya ang mga kabalaka bahin sa desisyon nga i-cordon ang pinuy-anan sa namatay nga pasyente, kay ang monkeypox manakod lamang pinaagi sa direktang kontak sa usa ka nataptan nga indibidwal.

Gihisgutan usab ni Cañal nga ang nag-unang paagi sa pagpasa sa tawo ngadto sa tawo mao ang pinaagi sa mga lalaki nga nakighilawas sa mga lalaki, ug ang namatay nga pasyente nanghimakak nga nakighilawas siya sa ubang mga lalaki.

Ang kalainan mao nga ang monkeypox mopahubag sa lymph node, samtang ang chickenpox dili.

Sa pag-diagnose sa chickenpox, importante nga timan-an nga ang mga samad sa monkeypox dili lamang adunay fluid kondili nana usab.

Dugang pa ni Cañal nga kini matambalan ug maalim kay iyang gitumbok ang malampusong pagtambal sa labing unang kompirmadong kaso sa monkeypox sa nasod, basta mahibaw-an kini sa sayo nga yugto.

Gikumpirma sa Pilipinas ang una nilang kaso sa monkeypox niadtong Hulyo 28, 2022, sa Metro Manila. Nalambigit kini sa usa ka 31-anyos nga Pinoy nga bag-o lang niuli gikan sa gawas sa nasod. / CAV