DOH 7 ngadto sa health workers: HEA gihikay na

Giawhag sa rehiyonal nga ahensya sa panglawas ang publiko ug pribadong healthcare nga mga trabahante sa padayon nga pagpailob tungod kay naggahin kini og dugang P2 bilyunes nga pundo alang sa nalangan nga Health Emergency Allowance (HEA) sa Central Visayas.

Ang Department of Health Central Visayas (DOH 7) nipagawas sa maong pamahayag niadtong Biyernes, Abril 26, 2024, taliwala sa kabalaka sa mga health worker bahin sa ilang nalangan nga allowance nga alang unta niadtong panahon sa Covid-19 pandemic.

“We urge all stakeholders to await updates from their respective focal persons, adhering to our communication protocol, to allow our processing team time to address other crucial tasks,” tipik sa pamahayag.

Kauban niini ang alokasyon nga P2,015,896,062.50 gikan sa DOH central office aron malakip ang panahon gikan sa Hulyo 1, 2021, hangtod sa Hulyo 20, 2023, sumala sa DOH Department Order No. 2024-0063.

Ang departamento mipahibawo nga nagpadayon ang proseso sa disbursement alang niining pinakaulahi nga fund sub-allotment pinaagi sa sub-allotment advice (SAA) 2024-02-000966, nga nag-ila sa unang 154 ka mga pasilidad isip mga nakadawat nga nakasumite sa kompleto nga mga kinahanglanon sa dokumentaryo.

Ang DOH 7 miingon nga kini nga mga pasilidad gipahibalo sa pagproseso sa ilang mga pangankon, nga adunay mga pundo nga gilauman nga mabalhin sa katapusan sa Mayo.

Bisan pa sa pag-uswag nga nahimo, gipasiugda sa ahensya sa kahimsog ang panginahanglan alang sa pasensya ug pagsabut sa mga hingtungdan, labi na ang mga trabahante sa pag-atiman sa panglawas nga naghulat sa bayad.

Gidugang nila nga uban ang makuti nga mga proseso sa pag-validate, lakip ang pagsusi sa mga taho sa Covid-19 Risk Exposure Classification (CREC), kinahanglan nga sundon sa mga hingtungdan ang protocol sa komunikasyon aron mapadali ang hapsay nga pagproseso.

NAGPAABOT

Sumala sa taho sa SunStar Cebu pinetsahan og Abril 14, ang United Private Hospital Unions of the Philippines (Uphup) nitaho nga kapin sa 80,000 ka mga healthcare worker gikan sa pipila ka pribadong mga tambalanan ang nagpaabot sa HEA.

Si Ronald Ignacio, tigpamaba sa Uphup, niingon nga ang DOH 7 nakautang kanila og 12 ngadto sa 20 ka buwan nga allowance.

Ang kantidad nga madawat sa mga healthcare worker magkalainlain depende sa lebel sa peligro sa ilang trabaho.

Base sa guidelines, ang health worker adunay katungod sa P3,000 alang sa low-risk areas; P6,000 alang sa medium-risk areas; ug P9,000 alang sa high-risk areas.

Ang Republic Act 11712, nga nailhan nga Public Health Emergency Benefits and Allowances for Health Care Workers Act of 2022, nagsiguro nga ang mga health worker makadawat sa Health Emergency Allowance (HEA) sa matag bulan nga ilang giserbisyuhan panahon sa state of public health emergency.

Sukad sa Marso 2020, ang Pilipinas ubos sa giingon nga publikong emerhensya sa panglawas, nga nagpatuman sa mga lakang sa pag-lock batok sa virus.

Niadtong Hulyo 2023, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nipagawas sa Proclamation 29, nga nagtangtang sa estado sa emerhensya sa panglawas sa publiko sa tibuok nasod.

Ang DOH 7 niingon nga sukad sa pagpatuman sa HEA, kanhi gitawag og One Covid Allowance, nakadawat ug nag-validate sila og 7,178 ka binuwan nga claims nga mokabat sa P6,174,441,718.75 gikan sa 271 ka eligible nga pasilidad sa rehiyon. / KJF