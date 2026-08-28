DOH 7: Salig sa siyensya, ipadayon ang bakuna

Gidasig sa Department of Health (DOH) 7 ang mga ginikanan nga mosalig sa science ug ipadayon ang pagpabakuna sa ilang mga anak batok sa measles ug rubella human sa pagkamatay sa usa ka batang nabakunahan sa Lungsod sa Dumanjug, Cebu.
Sa opisyal nga advisory nga gipagawas niadtong Huwebes, Agusto 27, 2026, nipadayag ang DOH 7 sa ilang simpatiya sa apektadong pamilya samtang gitubag sab ang kabalaka sa publiko kalabot sa kaluwasan sa bakuna.
“We want to assure the public that a rigorous, transparent medical investigation is actively underway,” mabasa sa bahin sa pahayag sa DOH 7.
Giklaro sa DOH 7 nga walay medikal nga ebidensiya nga nagdugtong sa maong insidente ngadto sa Measles-Rubella (MR) vaccine.
“These exact vaccines have safely protected millions of Filipino children for decades, and we must continue to trust the medical facts that have successfully wiped out deadly outbreaks for generations,” matod sa DOH 7.
Gipasidan-an sa DOH 7 nga ang pagkunhod sa gidaghanon sa mga batang nabakunahan mas dakong risgo sa panglawas sa publiko kompara sa posibleng mga reaksyon sa bakuna.
Ang mga sakit sama sa measles ug rubella mahimong hinungdan sa permanenteng pagkabuta, paghubag sa utok, ug kamatayon. /CDF