DOH chief mihimakak nga sugarol

Gidepensaan si Health Secretary Jose Pujalte Jr. niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026, sa mga pasangil nga kanunay siyang moadto sa mga sugalan o casino aron manugal.
Kini kalapasan sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees.
Sa usa ka mubong pamahayag, ang Department of Health (DOH) nag-ingon nga walay kamatuoran ang mga pamasangil nga gihimo batok ni Pujalte sa usa ka reklamo nga gipadala ngadto sa Malacañang.
"Secretary Pujalte strongly denies the allegations made in a circulating letter claiming that he frequented casinos to gamble," matod sa DOH.
Gipasabot sa ahensya nga ang hepe sa panglawas giimbitar sa pagtambong sa usa ka opisyal nga tigom kauban ang mga opisyal gikan sa Masbate ug Sorsogon sa usa ka hotel niadtong Hulyo 20.
"The discussion at the gathering focused solely on providing assistance to public hospitals in the region," pahayag sa departamento.
Matod sa DOH, ang bag-ong kalihim nagtutok karon sa iyang trabaho sa pagpangulo sa ahensya.
"The department assures the public that it remains committed to the continuous delivery of quality health services to every Filipino," dugang sa DOH.
Subay sa reklamo nga giduso sa Presidential Complaint Center (PCC), si Pujalte gipasanginlan nga kanunayng moadto sa mga casino, ilabi na sa Okada Manila ug Solaire Resort & Casino sa Dakbayan sa Parañaque, samtang naggamit og dili tinuod nga mga ngalan.
Nag-ingon ang nagreklamo nga ang maong gihimo ni Pujalte kay "alarming" tungod kay ang usa ka taas nga opisyal sa gobiyerno kinahanglan nga mahimong modelo sa moralidad ug integridad.
Giingong nag-usik-usik lang ang kalihim sa oras ug kwarta sa sugal samtang naghimo og mga buhat nga striktong gidili sa balaod.
Niadtong Hulyo 13 lang gitudlo si Pujalte isip bag-ong kalihim sa DOH ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. / Anton Banal/SunStar Philippines