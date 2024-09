DOH: Flu-like disease minos

Ning panahon nga tungatunga sa tingtrangkaso sa nasod, ang Department of Health (DOH) niadtong Sabado, Septiyembre 28, 2024, wala mokompyansa taliwala sa pagkunhod sa gidaghanon sa mga kaso sa influenza-like illness (ILI).

Sa usa ka pamahayag, si Health Secretary Teodoro Herbosa niingon nga ilang ipadayon ang ilang mga paningkamot sa pagbatok ug pagpugong sa mga kaso sa ILI uban sa tinuig nga panahon sa trangkaso nga molungtad sa Hunyo hangtod Nobiyembre.

“While the nationwide decline in flu-like cases is a positive sign, we must remain proactive,” matod ni Herbosa.

“We cannot afford to be complacent,” dason niya.

Ang hepe sa panglawas niingon nga mao kini ang hinungdan nga ilang gipaspasan ang pagpalit sa gobyerno og mga bakuna sa trangkaso.

Gipasiugda usab sa departamento ang kamahinungdanon sa paglikay, lakip ang regular nga paghugas sa kamot, ug husto nga pagsul-ob og mask sa daghang mga lugar.

“These practices are vital for reducing infection risk as the flu season continues,” sumala ni Herbosa. “Prevention, early detection, and vaccination are our strongest defenses against this illness,” dason niya.

Ang talaan sa DOH nagpakita nga niabot na sa 117,372 ka kaso sa ILI ang na-report gikan Enero 1 hangtod Septiyembre 14, 2024.

Mas ubos kini og 15 porsiyento kon itandi sa 137,980 ka kaso nga natala sa samang panahon sa miaging tuig.

Ang departamento sa panglawas usab miingon nga adunay kinatibuk-an nga 126 nga namatay tungod sa ILI ang gitaho gikan sa Enero hangtod Septiyembre 14, 2024.

Ang DOH nagkanayon nga kini nagrepresentar sa 11 porsyento nga pagkunhod sa mga nangamatay sa ILI kumpara sa 142 nga namatay sa samang panahon sa 2023. / HDT / SunStar Philippines