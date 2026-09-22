DOH: Kanunaya ang paggamit sa facemask panagang sa haze

Gipahimangnuan sa Department of Health (DOH) Central Visayas ang publiko nga kanunayon ang pagsul-ob og facemask human ma-classify nga “Unhealthy for Sensitive Groups” ang kalidad sa hangin sa Metro Cebu sa Septiyembre 22, 2026.
Base sa Air Quality Update sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 sa Martes, anaa sa 114 ang Air Quality Index (AQI) sa Sugbo.
Subay niini, giawhag ang mga bata, senior citizens ug adunay respiratory conditions nga limitahan ang outdoor activities ug magsul-ob og N95 o KN95 mask kon kinahanglan nga mogawas.
Kon dunay mabatyagan nga simtomas sa panglawas sama sa grabeng pag-ubo o paglisod og ginhawa, pagpangatol sa ilong ug tutunlan, o mograbe ang respiratory disease, giawhag kining magpakonsulta sa doktor o modangop sa labing duol nga tambalanan.
Sa nasayran, mao kini ang ikaupat nga adlaw nga dili maayo ang kalidad sa panahon.
Kini tungod sa nagpadayong transboundary haze gikan sa forest fire sa Sumatra ug Kalimantan, Indonesia. /