DOH: Kapin sa 5K ang kaso sa tipdas sa 2025

Kapin sa 5,000 ka mga kaso sa tipdas ug measles-rubella ang natala sa Department of Health (DOH) sa tibuok tuig 2025.
Sa usa ka interview sa telebisyon, gibutyag ni DOH Spokesman Albert Domingo nga niabot sa 5,159 ang kinatibuk-ang kaso sa tipdas ug rubella nga narekord sa miaging tuig.
Gidugang niini nga kadaghanan sa mga kaso naggikan sa Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soccsksargen, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM), ug sa National Capital Region (NCR).
Kini ang hinungdan kon nganong gipili sa DOH nga sugdan ang Measles-Rubella Supplemental Immunization Activity (MR SIA) didto sa Mindanao.
Gawas niini, gipasabot usab niya nga kinahanglan mapahigayon ang immunization drive sa dili pa magsugod ang Ramadan karong Pebrero 17.
Ang Ramadan usa ka panahon sa pagpamalandong, pag-ampo sa mosque, ug pagbasa sa Qur’an alang sa tanang Muslim.
"We do not want to disturb our Muslim brothers and sisters while they are meditating during Ramadan. That is why it is better to vaccinate children during this time," matod ni Domingo.
Target sa vaccination ang mga bata nga nag-edad og unom ka bulan hangtod sa lima ka tuig.
Ang DOH nagkanayon nga ang Phase 1 sa MR SIA magsugod sa Enero 19, 2026 hangtod sa Pebrero 13, 2026 didto sa Mindanao.
Samtang ang Phase 2 sa kampanya sa pagpabakuna ipahigayon sa Hunyo 2026 sa Luzon ug Visayas. / Anton Banal/SunStar Philippines