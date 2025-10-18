DOH: Kaso sa trangkaso miubos

Gipahibawo sa Department of Health (DOH) niadtong Sabado, Oktubre 18, 2025 ang pag-ubos sa kaso sa influenza-like illnesses (ILI).
Ang datos nga gipagawas sa DOH nagpakita nga adunay 6,457 ka kaso sa ILI sa panahon gikan sa Septiyembre 28 hangtod Oktubre 11.
“This is 39 percent lower than the 10,740 cases recorded in the week of September 14 to September 27, 2025,” matod sa DOH.
”This is also 25 percent lower than the 8,628 cases recorded during the same period in 2024,” dugang sa departamento.
Kahinumdoman nga ang face-to-face nga klase sa pampublikong eskwelahan sa Metro Manila gisuspinso gikan sa Oktubre 13 hangtod 14 tungod sa giingong pagsaka sa influenza-like illnesses sa mga estudyante ug kawani sa eskwelahan.
Agig tubag, si Health Secretary Teodoro Herbosa namahayag nga walay outbreak ug walay lockdown nga gikinahanglan tungod sa ILI.
Bisan pa niini, nagpadayon ang DOH sa pagpahinumdom sa publiko sa paghimo og mga lakang sa kaluwasan aron mapugngan ang pagkatap sa ILI.
Naglakip kini sa pagbatasan nga manghugas sa kamot gamit ang limpyo nga tubig ug sabon; pagtabon sa baba o ilong kon mag-ubo o moatsi ug pagkatulog og igong oras, pagkaon og sakto, ug pag-inom og daghang tubig.
Kadtong adunay simtomas sa ILI, matod sa DOH nga maayo nga magpundo sa balay aron malikayan ang pagpanakod sa uban; samtang moinom usab og tambal aron mawala ang mga simtomas.
Matod sa DOH, kinahanglan usab sila nga mokonsulta dayon sa pinakaduol nga health center, o ospital alang sa saktong tambag ug igong pagtambal. / Anton Banal / SunStar Philippines