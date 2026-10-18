DOH: Mga estudyante wala gipugos nga magpabakuna

Matod sa Department of Health (DOH) nga ang mga estudyante dili pugson nga magpabakuna ilalom sa nagpadayon nga 2026 School-Based Immunization Campaign.
Sa usa ka post sa social media, gihimakak sa DOH ang mga hungihong nga nagtuyok online nga ang mga estudyante gipugos sa pagpabakuna bisan nibalibad.
“Do not believe misinformation about vaccination. Vaccination is not mandatory,” pamahayag sa DOH.
Gipadayag sa ahensya nga kinahanglan nga mopirma una ang mga ginikanan o guardians sa usa ka consent form sa dili pa mabakunahan ang usa ka estudyante.
“A signed consent form from parents or guardians is required for the school-based immunization program,” pasabot sa DOH.
Sa sayo pa, gilusad sa DOH ang 2026 School-Based Immunization Campaign, nga molungtad og tulo ka bulan, gikan sa Oktubre hangtod sa Disyembre 2026.
Ilawom sa programa, ang mga estudyante sa Grade 1 ug Grade 7 makadawat og bakuna batok sa tipdas-rubella (measles-rubella o MR) ug tetano-diphtheria (TD).
Samtang, ang mga babayeng estudyante sa Grade 4 ug Grade 5 makadawat sab og bakuna batok sa human papillomavirus (HPV), nga maoy hinungdan sa kanser sa cervix (cervical cancer).
Gihangyo sa DOH ang mga ginikanan ug guardians nga tugotan ang ilang mga anak nga mabakunahan.
“Measles, rubella, tetanus, diphtheria, and cervical cancer can be fatal or lead to hospitalization. These can be prevented through vaccination. Get vaccinated now,” batbat sa DOH. / Anton Banal/SunStar Philippines