DOH mi-awhag sa publiko pagtuman sa minimum precaution batok sa mpox

Sa lima ka aktibo nga kaso nga nakita karon sa Pilipinas, ang Department of Health (DOH) nag-awhag ngadto sa publiko sa pagsunod sa standard minimum precaution aron malikayan nga matakdan sa monkey pox (mpox).

Sa Updated Interim Guidelines on the Prevention, Detection, and Management of Mpox, ang DOH miingon nga gikinahanglan alang sa matag usa nga hugot nga mosunod sa minimum preventive precautions.

“All individuals shall adhere to standard minimum precautions for the prevention of mpox,” natala sa DOH, Department Memorandum No. 2024-0306.

Pinaagi niini, ang DOH nag-ingon nga ang publiko kinahanglan nga likayan ang pagpaduol, skin-to-skin contact, sama sa pakighilawas, paghalok, paggakos, ug pagkugos sa mga gituohang indibidwal nga suspetsado, probable, o kumpirmadong kaso sa mpox.

Kung dili kalikayan ang pagkontak tungod sa panginahanglan sa pag-atiman, ang mga tig-atiman o caregivers gikinahanglan nga mosunod sa husto nga mga lakang aron kapugngan nga matakdan, sama sa paggamit sa personal protective equipment (PPE).

Ang DOH nag-ingon nga ang publiko kinahanglan usab nga mag-obserbar sa kanunay ug husto nga pagpanghugas sa kamot ug ang paggamit og alkohol.

Kini matod pa nga ang publiko kinahanglan usab nga masiguro nga ang mga butang ug mga dapit nga gidudahang kontaminado sa virus o nagunitan sa infectious person kinahanglang limpyohan og sakto ug gi-disinfect.

Ang DOH miingon nga ang publiko kinahanglan usab nga molikay sa pagkontak sa mga hayop labi na ang mga mammal nga mahimong nagdala sa virus lakip ang mga masakiton o namatay nga mga hayop nga makita sa mga lugar nga adunay mpox.

BIYAHEDOR

Sa bahin sa mga inbound ug outbound nga mga internasyonal nga mga biyahero, ang DOH miingon nga sila kinahanglan nga nahibalo sa risgo ug pagkatap sa mpox transmission sa ilang tagsa-tagsa ka destinasyon nga mga nasud ug gilauman nga mosunod sa mga health protocol nga giisyu sa mga health authorities, conveyance operators, ug airport ug seaport terminal management, gikan sa Pilipinas ug sa destinasyon niini.

Ang DOH nag-ingon nga sila gilauman usab nga mohatag og matinud-anon ug tukma nga mga tubag sa mga pangutana sa deklarasyon sa panglawas sa mga pasahero nga gikinahanglan sa pag-abot ug pagbiya sa mga tugpahanan ug mga pantalan.

Kon makasinati ug bisan unsa sa mga timailhan ug sintomas sa mpox, giawhag sila nga moduol sa mga health personnel-on-duty.

Samtang, ang mga kawani sa pag-atiman sa panglawas sa publiko ug pribado nga mga pasilidad ug mga medikal nga transportasyon kinahanglan nga sundon ang mga lakang sa Infection Prevention Control sa pasilidad.

Nagpasabot kini nga gikinahanglan sila nga magsul-ob og haom nga mga PPE kung mag-atiman sa mga suspek, posible, ug kumpirmadong kaso sa mpox. Matod sa DOH nga lakip niini ang fit-tested, seal-checked nga N95 respirator mask, long-sleeved, fluid-resistant level 2 gowns; panalipod sa mata sama sa goggles o mga face shield, ug single-use gloves nga ilabay human sa matag interaksyon sa pasyente.

Sa sayo pa, gi-report sa DOH ang lima ka kaso sa mpox sa Pilipinas human kini gideklarar sa World Health Organization nga Public Health Emergency of International Concern (PHEIC). / HDT / SunStar Philippines