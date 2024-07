DOH mipahamtang og price freeze alang sa 148 ka tambal

Ang presyo sa kapin sa 100 ka mga tambal ug mga produkto sa tambal ang gimando sa Department of Health (DOH) nga ipaubos sa price freeze tungod sa grabe nga epekto sa bagyong Carina ug sa gipakusog nga Habagat.

Sa usa ka advisory, ang DOH niingon nga ang price freeze gipahamtang sa 148 ka mga produkto sa tambal ug mga tambal tungod kay kini gikonsiderar nga usa sa mga batakang panginahanglan.

Sakop sa price control ang mga lugar sa Metro Manila, Batangas, Cainta (Rizal), Cavite, Pinamalayan (Oriental Mindoro), Bataan, ug Bulacan.

Apil sa listahan mao ang anaesthetics, analgesics, anti asthma, anticoagulants/anti platelets/fibrinolytics, anticonvulsant, antidiabetic, antidiarrheals, antidotes, antiemetics, antihistamines, anti hypertensive, antimicrobials, antiparkinsonian, antipsychotics, antiseptics/discosteroids, antiseptic cardiac diuretics, mga tambal nga naglihok sa uterus, dsylipidemic agents, insulin, electrolyte/caloric disturbances, antifungals/antiparasites, ug bitamina/mineral.

Ang kompletong listahan sa mga sakop nga tambal mahimong tan-awon sa https://drive.google.com/file//1LfXOQU3oOEOiYQMKc3jVWsxI6o_EbpDt/view?usp=drivesdk.

“Prices in an area or under a state of calamity or under an emergency shall be automatically frozen at their prevailing prices under automatic price control for a period of 60 days unless sooner lifted,” sumala sa DOH.

“Consumers are encouraged to report any overpricing or violations,” dasosn sa DOH.

Ang mga pagtaho o sumbong sa mga malapasong botika o mga tindahan mahimo’ng itawag sa DOH Hotlines: (632) 8651-7800 local 5003-5004 or (632) 165-364.