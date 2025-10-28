DOH mipahimangno sa publiko batok sa mga sakit sa tingtugnaw

Giawhag sa Department of Health (DOH) ang publiko niadtong Martes, Oktubre 28, 2025, sa pag-obserbar sa precautionary measures aron malikayan ang kasagarang mga sakit sa panahon sa amihan o tingtugnaw.
Sa usa ka post sa social media, gilista sa DOH ang mga lakang sa panglawas nga makatabang sa pagpugong sa mga sakit sama sa trangkaso (flu), sip-on (common colds), allergic rhinitis, ug atopic dermatitis.
“Kumonsulta sa pinakamalapit na health center para sa tamang gabay at pangangalaga sa iyong kalusugan,” ingon sa DOH.
Matod pa niini, ang trangkaso ug sip-on adunay mga sintomas sama sa kalit o hinay nga hilanat, ubo, baradong ilong, ug sakit sa lawas.
Kini mapugngan pinaagi sa kanunay nga paghugas sa kamot ug pagkaon og prutas ug utanon.
Sa laing bahin, ang allergic rhinitis mahitabo kon adunay grabe nga pagpangatsi, katol nga mata, ug sip-on nga mograbe tungod sa abog o bugnaw nga hangin.
Niingon ang DOH nga kini malikayan kon magsul-ob og face mask kon anaa sa gawas o kon abugon, ug pinaagi sa paglimpyo sa palibot.
Mahitungod sa atopic dermatitis, gihulagway sa DOH nga kini maoy uga, katol nga panit o rash nga mograbe panahon sa bugnaw ug uga nga panahon.
Kini mapugngan pinaagi sa adlaw-adlaw nga paggamit og moisturizer, paglikay sa pagkaligo og dugay ug paggamit sa isog nga sabon, ug pagpabilin nga hydrated.
Niadtong Lunes, Oktubre 27, ang Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) nideklara sa pagsugod sa panahon sa amihan sa Pilipinas. / Anton Banal / SunStar Philippines