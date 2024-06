DOH mipasidaan batok dengue

Ang Department of Health (DOH) niingon nga ang mga kaso sa dengue sa nasod nagkataas na apan nipasidaan kini nga posibleng mosaka na usab kini sa pagsugod sa ting-ulan.

Sa usa ka pahayag, ang departamento sa panglawas miingon nga ang gidaghanon sa mga kaso sa dengue sa nasod mikunhod ngadto sa 3,992 gikan sa Mayo 12 ngadto sa 25 gikan sa 5,359 gikan sa Abril 28 ngadto sa Mayo 11.

Gikan sa Enero hangtod Mayo 25, 67,874 ka kaso sa dengue ang natala, mas taas kon itandi sa kapin 45,000 ka kaso sa dengue sa samang panahon niadtong 2023.

Ang mga namatay sa dengue, bisan pa, mas ubos alang sa giingon nga panahon sa 2024 sa 189 gikan sa 171 sa 2023.

Namatikdan sa DOH ang dakong pagkunhod sa mga kaso sa dengue sa 2023 tungod sa ting-init o El Niño.

Giawhag sa DOH ang publiko nga dili mokompiyansa tungod kay gipaabot sa nasod nga makasinati og dugang pag-ulan panahon sa ting-uwan ug ingon man ang gipaabot nga La Niña phenomenon nga nagpasabot og dugang tubig nga magsilbing breeding ground sa lamok.

“The solution is simple to say but needs community effort to do: kill mosquitoes so that the dengue they bring will not kill you. The rains may have started but we can still search and des­troy mosquito breeding sites – wherever water can accumulate and stay still,” matod ni Health Secretary Teodoro Herbosa.

Giawhag usab ni Herbosa ang publiko nga mogamit og self-protection measures sama sa pagsul-ob og long sleeves ug pantalon nga nagtabon sa pa­nit, o mga mosquito-repellent lotion ug spray.