DOH mipasidaan batok sa fake news sa Covid-19

Nipahimangno ang Department of Health (DOH) niadtong Biyernes, Nobiyembre 8, 2024, sa publiko batok sa pagpakatap og fake news sa giingong pagkadiskubre sa Singapore nga ang coronavirus disease (Covid-19) dili usa ka virus kondili usa ka bacterium.

Sa usa ka public advisory, ang DOH miingon nga walay kamatuoran ang maong mga pangangkon, lakip na ang nag-ingon nga ang Covid-19 na-expose sa radiation ug maoy hinungdan sa kamata­yon sa tawo pinaagi sa coagulation sa dugo.

"The department emphasi­zes that Covid-19 is caused by the Sars-CoV-2 virus, not by a bacterium," tipik sa pamahayag sa DOH.

Gidugang usab niini nga ang iyang katugbang sa Singapore nagdumili sa paghimo sa bisan unsang mga pag-angkon bahin sa Covid-19.

"The Singapore Ministry of Health clarified that this information did not originate from them and referenced similar misleading claims that have appeared in other countries," dugang sa DOH.

Giawhag sa ahensya ang publiko nga ipadayon ang pagkamabinantayon batok sa sayop nga impormasyon sa Covid-19.

"Seek updates only from legitimate sources and platforms, such as the department," dason sa DOH.

Ang Covid-19 mao ang sa­kit nga tungod sa usa ka coronavirus nga gitawag og Sars-CoV-2.

Kini unang namatikdan niadtong Disyembre 31, 2019 sa Wuhan, China.

Ang Covid-19 mikaylap sa mga kontinente sa mubo nga panahon nga misangpot sa pagdeklarar sa usa ka global nga pandemiya. / HDT / SunStar Philippines