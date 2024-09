DOH mipasidaan batok sa ‘ilegal’ mpox vaccines nga natumaw karon

Gipasidan-an sa Department of Health (DOH) ang publiko niadtong Biyernes, Septiyembre 13, 2024, batok sa presensya sa mga bakuna sa mpox nga gitan­yag sa pipila nga mga organisasyon o indibiduwal, nga giingon nga ang ingon nga kalihokan wala gitugotan sa gobiyerno.

Sa usa ka public advisory, ang DOH niingon nga ang publiko kinahanglan nga dili mo-patronize sa maong mga produkto o kon dili mabutang sa peligro ang ilang panglawas o kinabuhi.

"The public is cautioned against availing such vaccines," sumala sa DOH.

Ang departamento sa panglawas niingon nga kini tungod kay adunay panginahanglan sa pagseguro nga sila nakab-ot ang mga sumbanan sa regulasyon alang sa mga produkto sa druga.

"Without the DOH-FDA safeguards, there is no way to assure safety and efficacy," dason sa DOH.

Imbes mamiligro nga RSS sa maong mga bakuna, ang DOH niingon nga mas maayong maghulat na lang sa publiko sa mga aprobado sa FDA.

"It is better to get mpox vaccine doses in the Philippines once they are legally available, to ensure that you are getting real, safe, and effective vaccines," dugang sa DOH.

Sa sayo pa, ang mpox giila sa World Health Organization (WHO) isip Public Health Emergency of International Concern.

Sa pagkakaron, ang Pilipinas dunay 15 ka active mpox cases nga gitaho sa DOH.