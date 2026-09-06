DOH: Misaka ang mga kaso sa leptospirosis

Human sa kusog nga ulan ug grabeng pagbaha sa miaging bulan, nakita karon sa Department of Health (DOH) ang pagsaka sa mga kaso sa leptospirosis sa nagkalain-laing rehiyon.
Sa usa ka pahayag, gitaho ni Health Secretary Edwin Mercado nga adunay kinatibuk-ang 824 ka kaso sa leptospirosis ang natala sa panahon gikan sa Agusto 2 hangtod 15.
"It is quite notable that this is 77 percent higher compared to the 465 cases recorded from July 19 to August 1," matod ni Mercado.
Matod sa ahensya, hugot nilang gibantayan ang sitwasyon sa National Capital Region, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Northern Mindanao, ug Davao Region.
"These areas reached the epidemic threshold twice in the past four weeks," ingon ni Mercado.
Hinuon, gipunting sa departamento sa panglawas nga ang mga kaso sa leptospirosis nagpabilin nga mas ubos kon itandi sa mga rekord sa niaging mga tuig.
Gibutyag ni Mercado nga adunay kinatibuk-ang 6,253 ka kaso sa leptospirosis ang natala sukad niadtong Enero 1.
"This is 12 percent lower compared to the 7,084 cases reported during the same period in 2025," sumala pa ni Mercado.
Matod niya, hugot usab nga gibantayan ang Soccsksargen, Central Visayas, Western Visayas, Cordillera Administrative Region, Negros Island Region, Bicol Region, ug Cagayan Valley alang sa mga kaso sa leptospirosis.
"(This is) due to an observed increase in cases compared to the same period last year," nagkanayon si Mercado.
Bisan pa niini, gipasalig sa DOH ngadto sa publiko nga andam ang gobyerno sa paghatag og serbisyong medikal alang sa mga pasyente nga adunay leptospirosis. / Anton Banal/SunStar Philippines