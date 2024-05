DOH mitala og 77 ka kaso sa sakit tungod sa kainit

Taliwala sa delikado nga lebel sa heat index nga natala sa tibuok nasod, ang Department of Health (DOH) niadtong Sabado, Mayo 4, 2024, nitaho sa dul-an sa 80 ka mga kaso sa heat-related nga mga sakit.

Sa hamubo nga pamahayag, ang DOH niingon nga adunay 77 ka mga tawo ang nangaigo sa mga sakit nga may kalabutan sa kainit karong tuiga, hangtod sa Abril 29.

“There are 77 cases of heat-related illnesses were reported from January 1 to April 29, 2024, according to the DOH Event-based Surveillance and Response System,” matod sa DOH.

Namatikdan sa departamento sa panglawas nga kadaghanan sa mga kaso naglambigit sa mga tin-edyer ug mga young adult.

“A total of 67 were noted to have affected the age range of 12 to 21 years old,” matod sa DOH.

Gi-report usab niini nga adunay pito nga gitaho nga namatay, bisan kon kini nagpabilin nga “non-conclusive alang sa heat-stroke tungod sa dili igo nga datos.”

“Deaths may be heat-related illnesses, including heat stroke, or heat-influenced (e.g., underlying high risk for heart attack, precipitated by hot environment that led to elevated blood pressure),” matod sa DOH.

Ang Pagasa padayong nakatala og heat index nga ubos sa “danger” category o kadtong gikan sa 42 ngadto sa 51 degrees Celsius.

Ang dugay nga pagkaladlad sa kainit nagdugang sa posibilidad sa usa nga mag-antos sa heat stroke, heat cramps, ug kakapoy sa kainit.