DOH mitala og bag-ong mpox case sa Pilipinas

Ang Department of Health (DOH) mipahibalo niadtong Lunes, Agusto 19, 2024, nga nakadiskubre kini sa unang kaso sa bag-ong mpox (kaniadto nailhan nga monkeypox) sa nasod para sa 2024.

Sa usa ka pamahayag, giingon sa DOH nga ang pasyente usa ka 33-anyos nga lalaking Pilipino nga walay kasaysayan sa pagbiyahe sa gawas, apan adunay close intimate contact tulo ka semana sa wala pa magsugod ang iyang mga sintomas, lakip na ang hilanat ug usa ka talagsaong rashes sa iyang nawong, likod, batok, dughan, kinatawo, palad, ug talampakan.

Ang kaso gikataho sa DOH niadtong Agusto 18.

Usa ka polymerase chain reaction (PCR) test ang nagkompirma sa presensya sa monkeypox viral DNA.

Ang unang mpox nga kaso sa nasud nadiskubre niadtong Disyembre 2023.

Niining miaging semana, ang World Health Organization (WHO) nagpahibalo og global health emergency tungod sa mpox human sa pag-awas niini sa Democratic Republic of the Congo, nga nakaapekto usab sa mga silingang nasud.

Ang WHO unang nagpahibalo og public health emergency tungod sa mpox niadtong Hulyo 2022, apan kini gipahunong niadtong Mayo 2023.

Garekord na kini og kapin sa 38,400 ka mga kaso sa mpox, partikular na sa 16 ka mga nasud sa Aprika, nga adunay 1,456 ka mga namatay. / TPM /SunStar Philippines