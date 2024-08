DOH mitala sa pagtaas sa leptospirosis cases

Nakatala ang Department of Health (DOH) og pagtaas sa mga kaso sa leptospirosis pagkahuman sa dagkong pagbaha sa daghang mga lugar sa nasod nga gidala sa pag-ataki sa habagat ug sa miaging super typhoon Carina.

Sa usa ka pahayag niadtong Martes, Agusto 13, 2024, gisulti sa DOH nga 255 ka bag-ong kaso sa leptospirosis ang natala gikan Hulyo 21 hangtod Agosto 3, nga 17 porsyento nga mas taas kumpara sa 217 ka kaso nga nareport duha ka semana ang milabay.

Gikan sa Enero hangtod sa Agusto 3, 2024, total nga 2,115 ka kaso sa leptospirosis ang natala sa tibuok nasud, 23 porsyento nga mas ubos kumpara sa 2,757 ka kaso sa maong panahon sa miaging tuig.

Adunay 224 ka mga kamatayon tungod sa leptospirosis sa 2023.

Bisan pa sa pagkunhod, ang DOH miingon nga magpadayon ang ahensya sa pag-amping sa paghubit sa trends tungod kay adunay posibilidad nga adunay mga ulahi nga report.

Gihisgutan usab ang incubation period sa leptospirosis, nga nag-range gikan duha hangtod 30 ka adlaw, nga ang klinikal nga obserbasyon nagtuyok sa pito hangtod 14 ka adlaw.

Gisulti sa DOH nga ang nasud adunay igo nga supply sa antibiotic prophylaxis kontra sa leptospirosis ug nga adunay libre nga mga kapsula sa tibuok nasud sa mga government health centers ug mga ospital.

Gisulti usab nga ang presyo sa Doxycycline magpabilin nga freeze hangtod sa Septiyembre 23.

Si Health Secretary Teodoro Herbosa nagpasabot sa panginahanglan nga magbag-o ang pamatasan sa publiko aron mapugngan ang pagkuha sa sakit, nga gi-transmit sa daghang mga hayop sama sa mga rodent ug uban pang mga vermin; mga waste products sama sa ihi ug hugaw sa usa ka infected nga hayop, labi na ang mga ilaga; ug kontaminadong yuta, tubig, ug tanom.

“I’d like to discuss with the Department of Education how to teach children early on that they should not swim in flood waters. I’d also like to discuss with the Metropolitan Manila Development Authority how to improve solid waste management, because rats live," matod niya.

Sa usa ka pakigpulong sa miaging adlaw, gisusi ni Herbosa ang pagpatuman sa polisiya nga magdili sa mga tawo, labi na sa mga bata, sa paglangoy sa mga baha.

Samtang, ang DOH nagtala og 33 porsyento nga pagtaas sa mga kaso sa dengue gikan 102,374 ngadto 136,161 hangtod Agusto 3.

Gisulti nga 364 ka mga kamatayon nga may kalabutan sa dengue ang natala gikan Enero 2024, nga mas ubos kumpara sa 401 sa miaging tuig.

“The DOH sees the lower number of deaths this year (despite the higher number of cases) as an indication of people seeking early consultation, and hospitals doing better case management,” matod sa DOH.

Ang health agency nag-awhag sa mga komunidad, labi na sa mga local chief executives, nga ipadayon ang pagpahigayon sa mga estratehiya kontra sa dengue, partikular ang pagmintinar sa kahapsay sa palibot.

“Lower deaths despite higher cases means our campaigns are working. Let us continue to seek early consultation for symptoms that may already be Dengue. Let us also keep cleaning our surroundings -- search and destroy mosquito breeding grounds: anything with stagnant water,” sigon ni Herbosa. (TPM/SunStar Philippines)