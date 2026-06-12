DOH mohatag og psychosocial support sa mga biktima sa linog

Ang Department of Health (DOH) nagpadala og mga team nga mohatag og psychosocial assistance ngadto sa mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao.
Sa usa ka post sa social media, gipahayag ni Health Secretary Teodoro Herbosa nga nagpadala na sila og mga Mental Health and Psychosocial Support (MHPSS) team ngadto sa nagkalain-laing dapit nga naigo sa linog.
“MHPSS response activities in the affected areas are scheduled to begin on 12 June 2026,” matod ni Herbosa niadtong Huwebes, Hunyo 11, 2026.
Matod niya, kinatibuk-ang walo ka MHPSS team nga gilangkuban sa mga kawani gikan sa Centers for Health Development (CHDs) ug mga lokal nga kagamhanan (LGUs) ang gipakatap sa tibuok Soccsksargen.
Gidugang sa opisyal sa panglawas nga tulo usab ka MHPSS team ang gipadala sa DOH ngadto sa Davao Region.
“They are currently providing services in the evacuation sites, with five members assigned to each team,” sigon ni Herbosa.
Niadtong Lunes sa buntag, usa ka magnitude 7.8 nga linog ang niigo sa probinsya sa Sarangani ug nabatyagan usab sa ubang mga dapit sa Mindanao.
Matod sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC), moabot sa 86,135 ka pamilya ang naapektuhan sa maong pagtay-og. / Anton Banal/SunStar Philippines