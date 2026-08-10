DOH nag-ilis na sab og bag-ong hepe

Gitudlo ni Presidente Ferdinand ‘Bongbong’ R. Marcos Jr. ang Acting President and Chief Executive Officer sa Philippine Health Insurance Corp. (PhilHealth) Dr. Edwin Mercado, isip bag-ong secretary sa Department of Health (DOH).

Si Mercado maoy hulip ni Dr. Jose “Brix” Pujalte Jr. human siya boluntaryo nga ni-resign gumikan sa giingong adunay gihambin sa panglawas, pahibalo ni Palace Press Officer Claire Castro.

Kahinumdoman, niadto lang buwan sa Hulyo gitudlo si Pujalte isip DOH secretary nga nipuli ni kanhi DOH secretary Teodoro Herbosa.

Apan si Pujalte nakadawat og reklamo atol sa mubo nga panahon sa iyang pagpangatungdanan nga nadangat gikan sa Presidential Complaint Center ngadto na sa Office of the Ombudsman.

Ang maong reklamo mahitungod sa giingo’ng kalambigitan ni Pujalte sa tuberculosis-related supplies ug uban pang mga alegasyon.

Samtang si Beverly Lorraine Ho, Ayala Healthcare Holdings Inc. chief health officer, maoy modumala sa nabakante nga puwesto sa PhilHealth, human sa pagkatudlo ni Mercado sa DOH. / PNA