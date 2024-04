DOH nakatala og 66 ka sakit may labot sa kainit sa CV

Giawhag sa Department of Health (DOH) ang mga eskuylahan nga likayan ang pagpahigayon sa mga kalihukan sa gawas, human namatikdan ang 67 nga nasakit nga may kalabutan sa kainit nga natala sa mga estudyante sa labing menos duha ka rehiyon sa nasod, labi na ang nag-edad 12 hangtod 21 anyos.

Sa imbestigasyon sa Senado sa epekto sa grabeng kainit sa klase nga gipangulahan sa Committee on Basic Education niadtong Martes, Abril 30, 2024, si DOH Epidemiology Bureau head Dr. Vito Roque niingon nga sa 67 ka mga kaso nga natala gikan sa Enero 1 hangtod Abril 29, usa sa Ilocos region, samtang 66 sa Central Visayas.

Matod niya, usa ka 14-anyos nga estudyante gikan sa Ilocos ang nakasinati og kalisod sa pagginhawa tungod sa kakapoy, samtang ang mga tinun-an gikan sa Central Visayas nag-antos sa epigastric pain, hyperventilation ug palpitations.

“Ito po ang mga bata na nasa sa street dance competition ug sila poy performers ug dancers,” matod ni Roque.

Sa 66 ka mga tinun-an gikan sa Central Visayas, 39 mga partisipante sa street dance parade atol sa Sinulog Festival niadtong Enero nakasinati og pagkalipong, pagkawala sa panimuot, kakapoy, pagsuka ug hyperventilation.

Ang sikat nga Sinulog Festival gisaulog sa Sugbo matag Enero sa matag tuig.

Walay namatay nga natala sa bisan asa sa mga rehiyon nga may kalabutan sa grabeng kainit.

Samtang, si Department of Education (DepEd) Assistant Secretary Francis Bringas niingon atol sa samang pagdungog nga nakasumite na sila og suwat ngadto sa Office of the President nga nagrekomendar sa pagtapos sa School Year 2024-2025 sa Marso 2025.

Kini nagpasabot nga ang school calendar days para sa school year pakunhoran ngadto sa 165 gikan sa naandan nga 180 ngadto sa 220 ka adlaw. / TPM sa SunStar Philippines