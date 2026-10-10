DOH nangandam sa pneumonic plague sa Russia

Gipasalig sa Department of Health (DOH) niadtong Miyerkules, Oktubre 7, 2026, nga andam ang gobyerno sa Pilipinas sa pagresponde sa gituohang kaso sa pneumonic plague sa Russia.
Matod sa DOH, hugot nilang gibantayan ang sitwasyon sa Russia ug ang mga rekomendasyon sa World Health Organization (WHO).
Giingon sa DOH nga ang Bureau of Quarantine (BOQ) nagsusi sa mga biyahero, lakip ang ilang travel history ug kahimtang sa panglawas.
Nagpatuman usab ang BOQ og vector surveillance alang sa mga ilaga ug pulgas nga gikan sa mga ilaga sa mga incoming cargo ug barko.
Sa Russia, usa ka babayeng staff sa Irkutsk Anti-Plague Institute of Siberia and the Far East ang namatay tungod sa “pneumonia of undetermined” nga gigikanan.
Tungod niini, gipailawom sa quarantine ang usa ka pasilidad sa ospital ug hapit 200 ka tawo ang gibutang ubos sa medical observation. / TPM / SunStar Philippines