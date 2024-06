DOH: Pag-mask kon naa sa duol sa Mt. Kanlaon

Gipahinumdoman sa Department of Health (DOH) kaniadtong Martes, Hunyo 4, 2024, ang mga residente sa mga lugar nga apektado sa pagbuto sa Kanlaon Volcano nga magsul-ob og face mask ug safety goggles aron malikayan ang mga sakit nga mahimong mahitabo tungod sa ashfall.

Sa usa ka pamahayag, ang DOH nag-awhag sa mga apektado sa paglihok sa Bulkang Kanlaon sa pagsunod sa tambag sa ilang local government units, partikular na sa pagpahamtang sa evacuation.

Aron mapanalipdan ang mga baga gikan sa abo ug bisan unsang makadaut nga mga gas, giawhag sa departamento sa kahimsog ang apektadong mga residente nga siguraduhon nga sirado ang tanan nga mga pul­tahan ug bintana. Mahimo usab kini nga ma-sealed ga­mit ang basa nga mga kur­tina o mga sinina aron mata­bunan ang bisan unsang mga kal-ang.

“Wear face masks properly, or use a wet cloth to cover your nose and mouth. For those with asthma or COPD, ensure adequate supplies of your inha­ler medicines and use them as directed by your doctor. Consult a doctor or health center immediately for any difficulty breathing,” matod sa DOH.

Ang ahensya niingon nga ang pagsul-ob og safety goggles, depende sa anaa, makatabang usab sa pagpanalipod sa mga mata gikan sa abo ug abog.

Ang paggamit og glasses, imbes nga mga contact lens, mas maayo usab. Gipahinumdoman sa DOH ang publiko nga likayan ang pagpahid sa mga mata ug hugasan dayon kini sa lukewarm nga tubig nga nagaagay kon adunay iritasyon.

Gisultihan usab niini ang mga residente bahin sa kamahinungdanon sa pagtipig nga luwas sa pagkaon ug kanunay nga paghugas sa mga kamot.

“Cover water containers pro­perly to avoid contamination. Consult a doctor or health center immediately for any stomach aches or bowel movement problems,” matod sa DOH. / TPM sa SunStar Philippines