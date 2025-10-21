DOH: Pagsul-ob og face mask di pa mandatory

Wala pay nakita ang Department of Health (DOH) nga kinahanglan og ibalik ang pinugos (mandatory) nga pagsul-ob og face mask taliwala sa pag-usbaw sa mga kaso sa sakit nga sama sa trangkaso (influenza-like cases).
Sa usa ka interbyu sa radyo, matod ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, usa sa mga butang nga ilang gitan-aw sa pagpatuman pagbalik sa mandatory nga face mask mao ang kadaghan sa mga pasyente nga gi-admit sa intensive care unit (ICU) sa mga ospital.
“Wala pa. Ang atong tan-awon kon maghunahuna ta og mandate mao ang pag-usbaw sa grabe nga pagkaospital. Atong tan-awon sab kon huot na ang mga ICU, ug wala pa ta’y nakita nga ingon-ana,” matod niya.
Dugang pa ni Domingo, wala pa’y flu-outbreak sa nasod.
Gikan sa Septiyembre 28 hangtod Oktubre 11, natala sa DOH ang 6,457 ka kaso sa influenza-like illnesses sa tibuok nasod nga 39 porsiyento nga mas ubos kaysa 10,740 ka kaso nga natala gikan sa Septiyembre 14 hangtod 27.
Bisan pa, gipasalig ni Domingo nga andam ang ahensiya kon ugaling mosaka pa ang mga kaso sa sakit nga sama sa trangkaso. / TPM / SunStar Philippines