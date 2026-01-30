DOH: Way travel restrictions gipatuman tungod sa Nipah

Sa nitumaw nga kabalaka mahitungod sa hulga sa Nipah virus, gipahibalo sa Department of Health (DOH) nga wala pa nila gikonsiderar ang pagpatuman og mga restriksiyon sa biyahe sa nasod.
Sa usa ka pamahayag, matod sa DOH nga wala kini makakita og panginahanglan sa pagpatuman og mga restriksiyon sa biyahe, subay sa giya sa World Health Organization (WHO).
“There are no international recommendations for travel restrictions,” pahibalo sa DOH.
Apan ang Bureau of Quarantine (BOQ) nipatuman og mga proactive border screening naglakip sa online health declarations, thermal scanning, ug pag-obserba sa mga biyahero.
“The Bureau of Quarantine remains vigilant and recommends increased awareness rather than restricting the movement of travelers,” sigon pa sa DOH.
Ang BOQ ang nagpadayon sa ilang information dissemination ang paghatag og mga educational materials labot sa Nipah virus sa tanang points of entry sa nasod.
Lakip sa mga impormasyon bahin sa maong virus mao ang pag-ila sa simtoma sama sa hilanat, sakit sa ulo, ug lisod sa pagginhawa; ang paagi sa pagkatakod nga naglakip sa direktang kontak sa mga natakdan nga bat (kabog,paniki), baboy, o kontaminadong prutas; ug ang mga lakang nga kapugngan sama sa kanunay nga paghugas sa kamot. / Anton Banal / SunStar Philippines