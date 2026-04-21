DOJ masaligon nga nadakpan si Zaldy Co sa Czech Republic

Taliwala sa mga pagsaway tungod sa kakuwang sa mga dokumento ug hulagway nga magpamatuod sa pagkabilanggo sa pugante ug kanhi Ako-Bicol party-list representative nga si Zaldy Co, ang Department of Justice (DOJ) nipadayag sa ilang pagsalig nga siya nasikop.
Sa usa ka press conference, si Justice Secretary Fredderick Vida nagkanayon nga ang tanang mga timailhan nagtudlo nga si Co anaa na ubos sa kustodiya sa Czech Republic.
“May rule kasi sila na sa European Union may data privacy po, so wala pong dokumento o picture na makakapag confirm. Meron po kasing ganon. They would neither confirm nor deny on all these matters. Ginagalang po natin ang proseso at mga rules na ganito,” matod ni Vida.
Nagkanayon siya nga ang gobiyerno sa Czech Republic nipahibalo na sa ubang mga nasod human sa pagkasikop ni Co.
“Simpleng abiso, kilala nyo ba ang taong ito baka meron siyang pananagutan sa bansa nyo ay ipagpaalam nyo sa amin,” sumala pa ni Vida.
“Bakit naman magtatanong ang isang ahensya o ang isang government agency na may nakakakilala ba sa taong ito kung wala sa kanila?” siya midugang.
Gilauman nga ang gobiyerno sa Pilipinas mopadala og usa ka “high-level coordination team” nga pangulohan sa DOJ ug sa Department of Foreign Affairs ngadto sa Czech Republic alang sa pagbalik ni Co dinhi sa nasod.
Si Co kinsa maoy sentro sa imbestigasyon sa gobiyerno bahin sa mga anomaliya sa mga flood control project, adunay standing warrant of arrest nga giisyu sa Sandiganbayan tungod sa anomaliya sa P289 milyunes nga flood control project sa Naujan, Oriental Mindoro.
Gikaingon nga nasikop siya didto sa Prague niadtong Abril 16, 2026, human giingong nisulod sa maong nasod nga walay saktong mga dokumento. /TPM/SunStar Philippines