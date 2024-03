DOJ mokiha kang Quiboloy

Kaso nga qualified human trafficking ug child abuse ipasaka batok sa Kingdom of Jesus Christ (KJC) leader nga si Pastor Apollo Quiboloy, matod ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla niadtong Lunes, Marso 4, 2024.

Sa press conference, si Remulla nagkanayon nga ang Department of Justice (DOJ) nimando sa Davao City Office of the Prosecutor nga ipasaka ang kaso batok kang Quiboloy tungod sa paglapas sa Republic Act 7610, o ang Anti-Child Abuse law.

Si Remulla nagkanayon nga ang kaso batok kang Quiboloy tungod sa qualified human trafficking ipasaka ngadto sa korte sa Pasig City.

Siya niingon nga kini nahitabo human sa pagpahigayon sa pag-review sa pagbasura sa rape, child abuse ug human trafficking nga reklamo nga gisang-at batok kang Quiboloy ug lima pa ka KJC members sa Davao City Prosecutor’s Office niadtong 2020.

“Pinag-aralan namin nang husto at ang lumalabas talaga rito, meron talagang kailangang panagutan si Pastor Apollo Quiboloy at ang kanyang mga kasama, sa isang complainant, sa isang nagrereklamo nung pa­nahon na ‘yun ay may edad na 17 anyos nung nangyari ang krimen,” siya nagkanayon.

Ang Justice secretary nagkanayon nga ila unyang hangyuon ang korte nga ibalhin ang kaso gikan sa Davao City ngadto sa Metro Manila.

“Mahirap magsalita tungkol sa mga nangyari, pero alam naman natin na mahirap magdemanda sa isang lugar kung saan malakas ang kapangyarihan ng taong binabanggaa at mababangga, matatamaan,” dugang niya.

Si Quiboloy nagbase sa Davao ug suod nga higala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.

Matod ni Remulla nga mopagawas usab ang DOJ og precautionary hold departure order, nga iyang pirmahan, batok kang Quiboloy.

Matod ni Remulla nga masaligon sila nga naa pa sa Pilipinas si Quiboloy.

Kasamtangang giimbestigar sa Senado ang giingong mga pag-abuso nga nahimo sa KJC, samtang gitan-aw sa House of Representatives ang kalambigitan sa broadcasting arm niini, ang SMNI, sa pagdagsang sa fake news.

Ang duha ka mga kamara niisyu og subpoena batok kang Quiboloy aron pugson siya sa pagtambong sa mga proceedings. / SunStar Philippines