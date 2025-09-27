DOJ nakig-alayon sa Interpol alang sa pagpangita ni Co

Mangayo og tabang ang Department of Justice (DOJ) sa International Criminal Police Organization (Interpol) alang sa pag-issue og blue notice ni Ako Bicol party-list Representative Elizalde “Zaldy” Co, kinsa gipasanginlan nga nibulsa og binilyon ka pesos nga kickback gikan sa anomalusong mga flood control project.
Kini matod sa press officer nga si Claire Castro niadtong Biyernes, Septiyembre 26, 2025.
Ang Interpol blue notice usa ka internasyonal nga alerto sa pulisya nga gigamit sa pagkuha sa dugang nga kasayuran bahin sa pagkatawo, lokasyon, o mga kalihokan sa usa ka tawo nga may kalabutan sa usa ka kriminal nga imbestigasyon.
Ang tigpamaba sa DOJ nga si Miko Clavano niingon nga si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nihatag na og instruksiyon sa paghangyo sa pag-isyu og blue notice, base sa nagpadayong imbestigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee ug sa rekomendasyon sa National Bureau of Investigation (NBI) nga mohimo og case build-up batok kang Co kalabot sa giingong papel niini sa flood control scandal.
Pipila sa mga kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways (DPWH) ang una nang nag-tag kang Co nga usa sa mga nakadawat sa binilyon nga kickback sa flood control project, partikular sa First District engineering office sa Bulacan.
Si Co nibiya sa Estados Unidos (US) kaniadtong Agusto, apan base sa mga rekord sa imigrasyon sa US, nibiya kini sa nasod kaniadtong Septiyembre 13.
Sa usa ka pamahayag, si Co mipadayag sa iyang kabalaka sa pagbalik sa Pilipinas aron isalikway ang “false claims” batok kaniya sa korte, nga nag-ingon nga nahukman na siya sa korte sa opinyon sa publiko.
Iyang gihimakak ang mga pasangil, ilabina kadtong naglambigit sa giingong pagsal-ot sa 2025 national budget ug ang pagdawat sa mga kickback gikan sa mga proyekto sa DPWH.
Gitataw ni Castro nga walay labot si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa mga anomaliya sa flood control project.
“Opo, dahil hindi po maglalakas ng loob ang Pangulo na siya pa mismo ang magpapaimbestiga kung alam niya sa sarili niya na mayroon siyang maling ginawa,” matod niya. / TPM / SunStar Philippines