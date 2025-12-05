DOJ Usec. Cadiz mi-resign, ‘nalambigit’ sa kontraktor

Niluwat sa iyang katungdanan si Justice Undersecretary Jose “Jojo” Cadiz Jr. human sa mga taho nga naglambigit kaniya sa usa ka kontraktor sa Ilocos Norte.
Gikompirmar kini sa Malacañang sa Biyernes, Disyembre 5, 2025.
Matod ni Castro nga wala pa niya nakompirma sa Department of Justice (DOJ) ang eksaktong petsa sa pag-resign ni Cadiz ug iyang giklaro nga bisan unsang imbestigasyon bahin ning maong isyu kinahanglang magpadayon.
Matod ni Castro, ang pag-resign ni Cadiz kinahanglang tan-awon sa positibo nga aspeto diin napakita niini ang kaseryuso sa gobiyerno sa pagwagtang sa korapsyon.
“Hindi po ba mas magandang tingnan iyon, mas maganda po iyon dahil ibig sabihin hindi nagtu-tolerate ang Pangulo kung mayroon mang mga taong maaaring nasasangkot kahit wala pang judgment, hindi tulad noong mga nakaraan kahit nandiyan na iyong mga pangalan ay nag-i-stay pa rin kahit malaki na ang issue about sa korapsiyon,” pasabot ni Castro.
Gitataw ni Castro nga ang pag-resign taliwala sa posibleng kalambigitan usa ka timaan sa pagtahod sa Presidente ug sa publiko ug nahiuyon sa baruganan sa administrasyon batok sa korapsiyon.
Sa laing punto, gipadayag ni Marcos ang garbo sa iyang anak, si House Majority Leader ug Ilocos Norte 1st District Rep. Ferdinand Alexander “Sandro” Marcos, sa pagpakita niini atubangan sa Independent Commission for Infrastructure (ICI), matod ni Castro.
Gihulagway ni Castro ang anak sa presidente nga “igo ug dalaygon” tungod sa pag-atubang niini sa ICI.
Asoy ni Castro nga ang gibuhat ni Sandro nagpakita kon giunsa siya sa paggiya sa iyang mga ginikanan.
“Unang-una bilang magulang makikita natin kung papaano ba pinalaki ng mga magulang ang isang anak: disente, hindi takot, matapang na humarap sa imbestigasyon, hindi nagtago, nagboluntaryo pa, kinilala ang ICI hindi tulad ng iba. So, doon pa lang po bilang magulang ay proud sila sa kanilang anak,” batbat ni Castro.
Aron suportahan ang nagpadayon nga imbestigasyon sa ICI bahin sa mga anomaliya sa flood control, matod ni Castro nga nadawat na sa fact-finding body ang pundo nga gikinahanglan niini aron ipahigayon ang imbestigasyon.
“Dahil lahat po ng kailangan ng ICI, lahat ng maibibigay na tulong po na manggagaling po sa Pangulo, iyan po ay ibinibigay,” asoy ni Castro.
Sa pangutana kon wagtangon ba sa dili madugay ang ICI tungod kay ang Ombudsman ang mopuli, matod ni Castro nga posible kini, tungod kay ang papel sa fact-finding body mao ang pagtigom og mga dokumento ug kamatuoran aron matabangan ang anti-graft body ug ang Department of Justice. / PNA