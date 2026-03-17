Doktor wa maka-remit sa SSS contributions adunay warrant

Nisurender sa kapulisan ang usa ka doktora human kini malutsan og warrant of arrest tungod sa kapakyas sa pagbayad sa SSS contributions sa iyang mga empleyado, Martes sa buntag, Marso 17, 2026.
Nipatim-aw sa Balamban Police Station si Dra. Chie (dili tinuod nga ngalan), 55, ug residente sa Brgy. Pondol, sa dihang nasayran niini nga duna siyay kasong kalapasan sa Social Security Act of 2018.
Ang warrant of arrest batok sa doktora giisyu ni Judge Jerome Gensaya Abarca sa RTC-7 Branch 99, Toledo City, niadtong Enero 30, 2026.
Subay sa kamanduan sa korte, gitugotan ang dinakpan nga makabutang og P40,000 nga piyansa alang sa iyang temporaryong kagawasan.
Matod ni Police Corporal Yong Brigola, imbestigador sa Balamban Police Station, daling nakadeposito sa gikinahanglang piyansa ang maong doktora hinungdan nga wala kini madugay sa selda.
Sa iyang katin-awan ngadto sa mga awtoridad, nipasabot ang respondent nga wala na niya maatiman ang iyang obligasyon sa pag-remit sa SSS contributions sa iyang mga kawani tungod kay na-bankrupt o naalkansi ang iyang gidumalang klinika.
Bisan pa man sa iyang rason, kinahanglan gihapon kining atubangon sa doktora sa korte aron pormal nga maresolba ang maong reklamo. / GPL