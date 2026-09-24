Dokumentasyon sa OVP relief operations gipunting sa COA

Gipunting sa Commission on Audit (COA) ang mga kakulangan sa sistema sa pagkontrol ug dokumentasyon kalabot sa relief operations sa Office of the Vice President (OVP) niadtong 2025 nga naglambigit sa hapit P168 milyunes nga pundo alang sa hinabang.
Sa ilang consolidated audit report alang sa 2025 mahitungod sa Disaster Risk Reduction and Management Fund sa gobiyerno, namatikdan sa COA ang mga dili pagtugma sa mga situational report, pagtipas gikan sa giaprobahan nga mission orders, mga mission order nga walay gitakdang katapusan, ug mga kakulangan sa rekord sa mga benepisyaryo ug sa distribusyon.
Matod sa COA, ang mga kahuyang sa rekord ug pamaagi sa OVP nakapalisod sa pagtino kon ang mga gipang-apudapod nga hinabang kompleto, kasaligan, ug husto ba nga nadokumento.
Ang maong mga kakulangan nagpatungha sab og mga pangutana kon giunsa pagplano sa ahensiya ang ilang mga relief mission, pagdokumento sa mga kausaban nga gihimo sa field, ug pagtino sa mga makadawat sa hinabang sa gobiyerno, sumala pa sa COA.
Lakip sa mga nakaplagan mao ang mga dili pagtugma sa mga situational report nga naglangkob sa P19.67 milyunes nga kantidad sa mga relief goods. Ang mga report nga giandam sa OVP wala motakdo sa mga report nga giandam sa mga hingtungdan nga ahensiya sa gobiyerno ug mga local government unit, ilabi na sa gidaghanon sa mga pamilya o benepisyaryo nga naapektuhan.
Gipunting sab sa COA ang 24 ka relief operations nga naglambigit sa P39.01 milyunes nga kantidad sa relief goods, diin ang mga kausaban sa eskedyul, lugar sa distribusyon, gidaghanon sa mga relief item, ug gidaghanon sa bugas nga i-apudapod gihimo nga walay dokumentadong pag-aproba.
Samtang gipasangil sa OVP ang mga pagbag-o sa nag-uswag nga mga kondisyon sa lugar, ang COA niingon nga ang mga dokumento nga nagsuporta alang sa mga rebisyon wala makanunayon nga gilakip nga nagpahuyang sa kasegurohan nga ang mga pagbag-o husto nga gitugotan ug gisuportahan.
Laing nakaplagan naglambigit sa walo ka mission order nga naglangkob sa P84.12 milyunes nga mga distribusyon sa hinabang nga wala mag-ila sa piho nga mga target nga benepisyaryo.
Ang COA niingon nga ang pagkawala sa gihubit nga mga target sa benepisyaryo nagpahuyang sa basehan sa pagtino sa gidaghanon sa mga relief goods nga gi-request og gipang-apudapod.
Ang mga auditor nakakita sab og mga kakulangan sa mga rekord sa benepisyaryo ug distribusyon, lakip ang wala gi-certify nga mga master list, wala gipirmahan nga mga relief distribution sheet, doble nga mga entry, ug dili kompleto nga impormasyon sa benepisyaryo.
Matod sa ahensiya, ang pipila ka relief operations nga dunay kapin sa 200 ka benepisyaryo kay naggamit sa mga dokumento sa programang "Relief for Indigents" sa OVP imbes nga kadtong gimando ubos sa COA Disaster Operations Policy Manual.
Gipasabot sa COA nga tungod niini, nahimong dili makanunayon ang proseso ug nakapakunaw sa kasegurohan nga kompleto, kasaligan, ug husto ang pag-apudapod sa mga hinabang.
Girekomendar sa COA nga palig-unon sa OVP ang proseso sa pagrepaso niini sa mga operasyon sa hinabang ug klarong ipasabot ang sakop ug coverage sa mga mission orders.
Si Duterte, sa usa sa mga artikulo sa impeachment nga gipasaka batok kaniya, gipasanginlan nga adunay mga iregularidad sa paggamit sa intelligence ug confidential funds sa OVP ug sa Department of Education (DepEd) sa iyang termino isip kalihim sa edukasyon gikan sa 2022 hangtod 2024. / TPM