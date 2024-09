DOLE 7: Kapin P3.8M sweldo sa 750 ka TUPAD workers sa Dakbayan sa Naga

Nagpagawas ang Department of Labor and Employment (DOLE) 7 og kapin P3.8 milyunes isip bayad para sa sweldo sa mga 750 ka TUPAD workers sa Dakbayan sa Naga, Cebu.

Ang TUPAD Payout usa sa mga highlight sa Bagong Pilipinas Caravan of Services nga gihimo sa niaging semana sa maong siyudad diin matag benepisyaryo nakadawat sa ilang transaction codes nga kinahanglan sa pagdawat sa ilang sweldo.

Sumala ni DOLE Cebu Provincial Field Office (CPFO) OIC-Ma. Teresa D. Tanquiamco, ang mga benepisyaryo nagtrabaho sulod sa napulo (10) ka adlaw ug naglimpyo sa mga dalan sa barangay ug nagbuhat sa pipila ka beautification acti­vities sa ilang tagsa-tagsa ka lokalidad.

“Each one received PHP4,680.00 in wages,” dugang ni Tanquiamco.

Ang uban pang mga serbisyo nga gi-offer sa DOLE 7 sa panahon sa kalihokan naglakip sa Registration of Workers’ Association ug Technical Assistance on Labor Issues and Concerns. / PR