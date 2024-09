DOLE 7 misalmot sa orientation sa PhilHealth Konsulta

Nakigtambayayong ang ka­wa­ni sa Department of Labor and Employment (DOLE) 7 sa PhilHealth sa pagpatigayon og usa ka orientation mahitungod sa Konsultasyong Sulit at Tama (PhilHealth Konsulta) nga programa isip usa ka dakong lakang aron mapalambo ang akses sa healthcare para sa mga empleyado.

Ang Konsultasyong Sulit at Tama o PhilHealth Konsulta Package maoy bag-ong gipalapdan nga primary care benefit sa PhilHealth aron maghatag og targeted (individual-based) nga serbisyo ug commodities nga magamit para sa tanang Pilipino.

Tanang Pilipino kwalipikado nga makapahimulos sa PhilHealth Konsulta benefit pinaagi sa pagrehistro sa usa ka accredited nga PhilHealth Konsulta Facility nga ilang gipili.

Alang sa dugang detalye, tawag ning maong numero (032)233-3287 o sa cebu.pro7@philhealth.gov.ph. / PR