Dole: Di langayon ang 13th month pay

Kwarentay-kuwatro ka adlaw sa dili pa ang deadline, ang Department of Labor and Employment (DOLE) nagpahinumdom sa tanang mga employer sa pribadong sektor sa paghatag sa ilang mga empleyado sa ilang 13th-month pay sa tukmang oras, nag-ingon nga walay mga exemption o deferment nga tugotan.

Sa iyang Labor Advisory No. 25-2023, gisubli sa Dole nga ang tanang 13th month pay kinahanglang ibayad sa tanang mga empleyado sa o sa dili pa ang Disyembre 24, 2023.

“No request or application for exemption from payment of 13th month pay, or for deferment of its payment shall be accepted and allowed,” matod sa Dole.

“DOLE is reminding private sector employers to release the 13th month pay of workers no later than December 24, 2023,” dugang niini sa lahi nga pamahayag.

Ang Presidential Decree No. 851 nagmando sa mga employer sa pribadong sektor nga bayran ang tanan nilang rank-and-file nga mga empleyado og 13th month pay.

Sumala sa Dole, ang 13th month pay ibayad sa tanang rank-and-file nga mga empleyado sa pribadong sektor, bisan unsa pa ang ilang posisyon, designasyon, o status sa pagpanarbaho, ug bisan unsa pa ang paagi sa pagbayad sa ilang suholan, basta nagtrabaho sila labing menos usa ka bulan sa tuig sa kalendaryo.

Ang maong benefit wage ihatag usab ngadto sa mga rank-and-file nga mga empleyado, kinsa ni-resign, na-terminate sa trabaho, o anaa sa maternity leave.

Sa pag-compute sa proportionate nga 13th month pay sa usa ka empleyado, ang kinatibuk-ang basic salary nga nakuha sa usa ka empleyado sulod sa tuig sa kalendaryo bahinon lang sa 12 ka bulan.