Dole: Dugang 30% sa suholan, Nov. 1, 2

Makadawat og dugang nga bayad sa sweldo ang mga empleyado nga motrabaho sa Adlaw sa mga Santos Nobiyembre 1 ug mga Minatay sa Nob. 2, ingon man sa Bonifacio Day, Nobiyembre 30.
Mismo ang Department of Labor and Employment (DOLE) ang nagpagawas sa lagda ug sumbanan sa sweldo aron magiyahan ang mga mamumuo ug mga employer.
Ubos sa Proclamation 1006, series of 2025, ang Nobiyembre 1 ug 2, 2026 gideklarar nga mga special non-working day.
Subay sa Labor Advisory 18, series of 2026 sa DOLE, gipahibawo ang mosunod nga lagda para sa special non-working days.
Mopatuman ang “no work, no pay” nga prinsipyo, gawas kon adunay maayong palisiya sa kompanya, praktis, o Collective Bargaining Agreement (CBA) nga naghatag og bayad.
Makadawat ang empleyado og dugang 30 porsiyento sa unang walo ka oras.
Bayaran og dugang 30 porsiyento ang hourly rate sa maong adlaw alang sa matag oras nga overtime.
Kon matunong sa rest day ang empleyado ug motrabaho kini, bayaran siya og 150% sa batakang sweldo sa unang walo ka oras.
Makadawat og dugang 30 porsiyento sa hourly rate sa maong adlaw para sa matag oras nga lapas sa walo ka oras.
Lahi usab ang lagda sa sweldo para sa Bonifacio Day sa Nobiyembre 30 nga usa usab ka regular holiday.
Bayaran gihapon ang empleyado og 100% sa iyang inadlaw nga sweldo, subay sa mga kondisyon sa DOLE.
Makadawat ang empleyado og 200% sa iyang batakang sweldo sa unang walo ka oras, doble nga suholan kon motrabaho.
Bayaran og dugang 30 porsiyento sa iyang hourly rate alang sa maong adlaw para sa matag oras nga lapas sa walo ka oras.
Kon ang regular holiday matunong sa rest day ug motrabaho ang empleyado, dugangan og 30 porsiyento gikan sa 200% nga holiday rate o 260% nga suholan.
Dugangan pa ug 30 porsiyento sa maong inadlaw nga hourly rate alang sa matag oras nga lapas sa walo ka oras /