DOLE: Dugang sweldo sa motrabaho sa Abril 9

Gipahibalo sa Department of Labor and Employment (DOLE) nga adunay madawat nga dugang suholan ang mga trabahante nga motrabaho karong adlawa, Abril 9, 2026.
Base sa Labor Advisory 05-2026, ang DOLE nagkanayon nga ang mga trabahante adunay katungod sa dugang suholan kon sila motrabaho atol sa regular holiday isip paghandom sa Araw ng Kagitingan.
Alang sa trabaho nga gihimo atol sa regular holiday, mao kini ang pagkwenta sa suholan:
• Unang 8 ka oras: Ang amo (employer) kinahanglan mobayad og 200 porsyento sa suholan sa empleyado nianang adlawa.
• Overtime: Dugang 30 porsyento sa hourly rate alang sa sobra nga oras sa pagtrabaho.
• Kon ang regular holiday natunong sa rest day, mobayad ang employer og dugang 30 porsyento ibabaw sa 200 porsyento nga suholan. Alang sa overtime niini, dugang 30 porsyento usab sa hourly rate.
• Kon ang empleyado dili motrabaho, ang employer kinahanglan gihapon mobayad og 100 porsyento sa suholan sa empleyado nianang adlawa.