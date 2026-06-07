DOLE mikuha’g 6,572 workers alang Brigada Eskwela

Naggahin ang Department of Labor and Employment (DOLE) og P41.29 milyones aron mapakatap ang 6,572 ka mga nawad-an og trabaho alang sa pagtabang sa pagpangandam sa 74 ka pampublikong elementarya ug sekondaryang mga tunghaan sa Central Visayas alang sa School Year 2026–2027.
Kini nga inisyatiba, nga gipatuman ubos sa programang Tulong Panghanapbuhay sa Ating Disadvantaged/Displaced Workers (Tupad) inabagan sa Department of Education (DepEd), naglakip sa 1,199 ka mga lawak-tunghaan sa tibuok rehiyon, sumala sa Philippine Information Agency (PIA).
Si DepEd 7 Regional Director Arturo B. Bayocot nagkanayon nga ang mga kalihukan sa Brigada Eskwela sa tibuok rehiyon gilusad nga mas sayo sa pag-abli klase sa karong Lunes, Hunyo 8, 2026. Ang regional kickoff niini gipahigayon sa Dakbayan sa Mandaue.
Matod niya, ang mga tunghaan sa tanang divisions nagpapahigayon og dungan nga mga pagpangandam alang sa paglimpyo sa mga lawak-tunghaan ug mga ginagmay nga pag-ayo (minor repairs).
Gibutyag ni Bayocot nga ang DepEd padayon nga nagsalig og tabang gikan sa gawas sa ilang buhatan alang sa pagmentinar ug pagpangandam sa tunghaan.
“It takes an entire village to educate our learners,” matod ni Bayocot, kinsa nitataw nga ang ilang pagpakigtambayayong sa ubang mga sektor nakatabang sa pagtubag sa mga kakuwang sa kaandam sa mga tunghaan ug sa mga kagamitan sa pagkat-on.
Ang mga benepisyaryo sa Tupad gikuha aron mopahigayon sa pagpanglimpyo, pag-ayo, ug pagmentinar sa pampublikong mga tunghaan.
Matod ni Bayocot, gipaningkamutan usab sa DepEd nga matubag ang mga gikinahanglan nga lawak-tunghaan ug mga pasilidad pinaagi sa pakigtambayayong sa pribadong mga grupo, mga non-government organization, mga lokal nga kagamhanan, ug uban pang mga stakeholder.
Sa grado nga 10 ang labing taas, 8.5 ang gihatag ni Bayocot sa kinatibuk-ang kaandam sa rehiyon, dungan sa paghisgot sa nagpadayon nga kakuwang sa mga lawak-tunghaan.
Kabahin niini, gipahimutang na ang temporary learning spaces sa pipila ka mga dapit aron masulod ang mga estudyante alang sa pag-abli sa mga klase.
Kini nga inisyatiba sa DepEd ug DOLE kabahin sa nagpadayon nga mga paningkamot sa kagamhanan sa pag-andam sa pampublikong mga tunghaan alang sa bag-ong tuig sa tingtungha samtang naghatag og temporaryo nga trabaho sa mga daling maapektuhan nga mamumuo, sumala sa taho sa PIA. / JGS