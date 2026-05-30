DOLE mipabalik na sa 5-day workweek

Gipahibawo sa Department of Labor and Employment (DOLE) niadtong Biyernes nga ang trabaho sa maong departamento mobalik na sa naandan nga lima ka adlaw nga workweek arrangement sugod sa Hunyo 1.
Sa usa ka pamahayag pinaagi sa usa ka memorandum nga giluwatan niadtong Mayo 28, gimanduan ni Labor Secretary Francis Tolentino ang pagpabalik sa standard workweek alang sa tanang bureau, serbisyo, rehiyonal nga buhatan, ug mga gilakip nga ahensya sa DOLE.
Kahinumduman nga ang DOLE nipaubos sa compressed workweek (CWW) isip pagtamod sa Memorandum Circular (MC) 114 sa Office of the President.
Nagmando kini sa mga ahensya ug instrumento sa kagamhanan sa estriktong pagsagop sa mga protocol sa pagdaginot sa enerhiya aron maminusan ang epekto sa global market volatility .
Ang MC 114 nagtugot sa mga alternative work arrangement, sama sa upat ka adlaw nga workweek, aron makunhuran ang konsumo sa enerhiya sa pampublikong sektor.
Una niini, gitaho sa DOLE nga ang konsumo niini sa kuryente mius-os og dako gikan sa 113,560 kilowatt-hours (kWh) niadtong Pebrero ngadto sa 100,720 kWh niadtong Marso, subay sa pagpatuman sa CWW.
Gidugang niini nga ang konsumo sa gasolina sa ahensya mius-os usab gikan sa 4,722.85 ka litro ngadto sa 3,752.63 ka litro sa samang panahon, nga nagrepresentar sa pagkunhod sa 970.22 ka litro.
Bisan pa man niini, gipasalig sa departamento nga magpadayon gihapon sila sa pag-obserbar sa mga lakang alang sa pagdaginot sa enerhiya./ PNA