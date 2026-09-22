Dole mipagawas og giya batok sa hugaw nga hangin

Nagpagawas ang Department of Labor and Employment (Dole) og mga giya alang sa mga employer aron mapanalipdan ang ilang mga trabahante gikan sa dili maayong kalidad sa hangin.
Ang Labor Advisory No. 15, series of 2026, nga gipirmahan ni Labor Secretary Francis Tolentino niadtong Septiyembre 18, 2026, ug gipagawas niadtong Martes, naglatid sa mga lakang aron mapanalipdan ang mga trabahante gikan sa polusyon sa hangin sa palibot.
Ubos sa advisory, ang mga employer kinahanglan nga mopatuman sa mga pamaagi sa Hazard Identification, Risk Assessment and Control (Hirac) aron masusi ang pagkaladlad sa mga trabahante sa dili maayong kalidad sa hangin, gamit ang Air Quality Index Matrix ug Action Points nga giisyu sa Department of Environment and Natural Resources ug sa Department of Health.
Kinahanglan sab nga regular nga susihon ug i-update sa mga employer ang ilang mga pamaagi sa Hirac, labi na kon adunay mga pagbag-o sa kalidad sa hangin, mga kondisyon sa trabahoan, pagkaladlad sa mga trabahante o uban pang mga hinungdan nga makaapekto sa panglawas.
Kon moabot sa dili maayong lebel ang kalidad sa hangin, ang mga employer kinahanglan mosubay sa mga advisory, mohatag og proteksyon, mopaayo sa bentilasyon, mohunong sa trabaho sa gawas kon gikinahanglan, ug moedukar sa mga trabahante.
Para sa acutely unhealthy air conditions, ang mga employer kinahanglan nga mokonsiderar sa flexible work arrangements.
Kon ang kalidad sa hangin moabot sa emergency level, ang Dole kusganong morekomendar sa pagsuspenso sa dili importanteng trabaho o pagsagop sa alternatibong mga kahikayan sa trabaho aron mapanalipdan ang mga trabahante. / PNA