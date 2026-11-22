Ang mga empleyado sa pribadong sektor nga nakatrabaho sulod sa labing menos usa ka bulan sulod sa tuig adunay katungod nga makadawat og 13th month pay, lakip na kadtong nang-resign o gitangtang sa trabaho sa wala pa ang Disyembre, matod sa Department of Labor and Employment (DOLE).
Sa Labor Advisory 21, Series of 2026, gipahinumdoman sa DOLE ang mga amo nga bayran ang mga kwalipikadong trabahante sa ilang 13th month benefit dili molapas sa Disyembre 24, 2026.
Ang maong benepisyo magamit bisan unsa pa ang posisyon sa empleyado, status sa trabaho, o pamaagi sa pagdawat sa sweldo, basta ang trabahante nakakab-ot sa gikinahanglan nga gidugayon sa serbisyo (minimum service requirement).
Matod sa DOLE, ang mga trabahante nga sakop niini naglakip sa mga rank-and-file nga empleyado nga gibayran base sa gidaghanon sa nahimo (piece-rate), kadtong nakadawat og fixed o guaranteed nga sweldo uban ang mga komisyon, ug kadtong nakatrabaho sa labaw sa usa ka amo sulod sa tuig.
Ang mga empleyado nga mibiya sa ilang trabaho sa wala pa matapos ang tuig adunay katungod usab nga makadawat og katugbang nga kantidad base sa basic salary nga ilang nakuha samtang nagtrabaho pa.
Ang maong katungod magamit usab sa mga trabahante nga mikuha og maternity leave ug nakadawat og salary differential.
“The Department urges all employers to comply with the prescribed payment guidelines and ensure that qualified workers receive their rightful 13th month pay,” matod sa Dole sa usa ka pahayag.
Ubos sa guidelines, ang 13th month pay sa usa ka empleyado kinahanglan nga dili moubos sa one-twelfth (1/12) sa basic salary nga iyang nadawat sulod sa tibuok tuig.
Alang sa mga piece-rate workers, ang kinatibuk-ang kita gikan sa nahuman nga trabaho o produksiyon maoy himuong basehan sa pagkuwenta.
Wala nay labot niini ang mga komisyon, gawas kon kini kabahin na sa batakang sweldo (basic salary) sa empleyado.
Ang mga empleyado nga ni-resign o gitangtang sa trabaho sa dili pa ang gitakdang pagpanghatag (payout) dili mawad-an og katungod nga makadawat sa maong benepisyo.
Hinuon, kinahanglan nga kuwentahon sa mga employer ang ilang 13th month pay base sa basic salary nga ilang nadawat gikan sa pagsugod sa tuig hangtod sa kataposang adlaw sa ilang pagpanarbaho.
Matod sa DOLE, bantayan sa ilang mga regional, field, ug provincial offices kon nisunod ba ang mga kompanya sa lagda sa 13th month pay. / DPC