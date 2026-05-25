Dole mosusi sa OSHS sa building nga nahunlak

Nagpadayon ang rescue operations alang sa mga indibidwal nga posibleng natanggong pa sa nahugno nga estruktura.
Ang maong trahedya nahitabo niadtong kadlawon sa Dominggo, Mayo 24, 2026, diin dili mominos sa 24 ka mga tawo ang naluwas gikan sa usa ka siyam ka andana nga estraktura nga padayon pa nga gitukod nahimutang sa Teodoro Street sa Barangay Balibago, Angeles City.
Ang hinungdan sa pagkahunlak ug ang gidaghanon sa mga biktima padayon pa nga giimbestigahan.
Si Senador Joel Villanueva niadtong Lunes, Mayo 25, 2026, ang niawhag sa Department of Labor and Employment (Dole) nga mohimo og imbestigasyon kabahin sa occupational safety and health standards (OSHS) aron pagsuta kon adunay nahimong kalapasan ang maong katukoran.
Dugang sa opisyal nga gikinahanglan nga makonpirmar sa Dole kon gituman sa contractor ug tag-iya sa building ang rekomendasyon human nasuta nga adunay violation ang katukoran nga nadiskobre sa inspeksyon niadtong Septiyembre sa miaging tuig, hinungdan nga gipahunong ang trabaho sa maong site.
Ilabi na nga wala nay laing inspeksyon nga gihimo karong tuiga.
Gipasalamatan ni Villanueva ang mga ahensiya sa gobiyerno ug rescue teams sa ilang padayong paningkamot sa pagpangita sa mga trabahante nga posibleng natanggong pa sa ilawom.
“Tiwala po tayong hindi tatantanan ng mga awtoridad ang pagsagip sa mga biktima, anumang hirap ng sitwasyon na kanilang kaharapin," matod pa sa senador. / PNA, hulagway gikan sa Wires