Dole ngadto sa employer: Ayaw’g dugaya og hatag ang separation pay

Gipahimangnuan sa Department of Labor and Employment (Dole) ang mga employer sa dili paglangan sa paghatag sa final pay sa ilang mga kanhi empleyado.
Sa usa ka pamahayag, ang Dole nagkanayon nga ang final pay sa mga trabahante nga nibiya na sa ilang trabaho kinahanglan ihatag sa saktong oras, kay kon dili, ang mga amo posibleng mag-atubang og mga panagbangi ug pormal nga reklamo.
“Employers must release workers’ final pay on time,” matud sa Dole.
“Employers who delay or withhold final pay are breaking the law and could face complaints or penalties,” dugang niini.
Niadtong 2025, giingon sa departamento nga ang Dole Hotline 1349 nakadawat og kinatibuk-ang 23,496 ka tawag mahitungod sa final pay.
“Issues about final pay were the most common labor standards concerns,” the DOLE said.
Unsa ang nalakip sa Final Pay?
Ang final pay naglakip sa tanang suholan ug benepisyo nga wala pa mahatag ngadto sa empleyado, sama sa:
Wala pa mabayri nga suweldo
Prorated 13th month pay
Separation pay o retirement pay
Leave conversion
Tax refund
Uban pang benepisyo nga nalista sa polisiya sa kompanya o mga kasabutan.
Ubos sa Labor Advisory No. 06-2020, ang tanang amo kinahanglan nga mohatag sa final pay sa empleyado sulod sa 30 ka adlaw human
sila mobiya sa kompanya, gawas kon ang kompanya adunay mas maayo nga polisiya (mas mubo nga panahon). / Anton Banal