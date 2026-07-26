DOLE ngadto sa mga kompanya sa NCR: Ipatuman ang usbaw sa sweldo

Gipahinumdoman sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga establisemento sa negosyo sa National Capital Region (NCR) nga ipatuman ang bag-ong minimum nga sweldo alang sa ilang mga trabahante sugod niadtong Sabado, Hulyo 25, 2026.
Sa usa ka pahayag, nag-ingon si Labor Secretary Francis Tolentino nga kinahanglang ipatuman sa mga kompanya sa NCR ang Wage Order No. NCR-27, diin ang unang hugna sa usbaw nga P60 magsugod sa Hulyo 25.
Nagpasabot kini nga ang minimum nga sweldo sa mga trabahante sa Metro Manila sa non-agriculture sector mosaka gikan sa P695 ngadto sa P755.
Sa laing bahin, ang mga trabahante sa NCR nga anaa sa sector sa agrikultura, mga tindahan nga nagtanyag og serbisyo ug retail nga adunay 15 o kulang pa nga mga empleyado, ug mga kompanya sa manufacturing nga adunay kulang sa 10 ka regular nga trabahante makasinati usab og pagsaka sa ilang minimum nga sweldo gikan sa P658 ngadto sa P718.
"Expected to benefit are over 1.1 million minimum wage workers in Metro Manila," matod ni Tolentino.
Ubos sa Wage Order No. NCR-27, giaprobahan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board - NCR ang usbaw nga P85 sa minimum nga sweldo sa Metro Manila nga ihatag sa duha ka hugna.
Ang ikaduhang hugna sa usbaw nga P25 magsugod sa pagpatuman sa Enero 20, 2027. / Anton Banal / SunStar Philippines