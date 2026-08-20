Dole: ‘No work, no pay’ sa Ninoy Aquino Day

Ang prinsipyo nga “No Work, No Pay” ipatuman samtang gisaulog sa nasod ang Ninoy Aquino Day karong Biyernes, Agusto 21, 2026.
Base sa Labor Advisory No. 13-2026, gipahayag sa Department of Labor and Employment (Dole) nga kon ang usa ka empleyado dili motrabaho, dili siya bayaran.
Matod sa Dole, gawas lang kon adunay paborableng polisiya sa kompanya, praktis, o collective bargaining agreement (CBA) nga naghatag og bayad atol sa usa ka special non-working day.
Alang sa trabaho nga gihimo atol sa special non-working day, kinahanglang bayran sa employer ang empleyado og dugang 30 porsiyento sa basic wage alang sa unang walo ka oras nga trabaho ug dugang 30 porsiyento sa hourly rate nianang adlawa alang sa overtime nga trabaho.
Alang sa trabaho nga gihimo atol sa special non-working day nga natunong sab sa rest day sa empleyado, kinahanglang bayran sa employer ang empleyado og dugang 50 porsiyento sa basic wage alang sa unang walo ka oras nga trabaho ug dugang 30 porsiyento sa hourly rate nianang adlawa alang sa overtime nga trabaho.
Ubos sa Proclamation No. 1006-2025, gideklarar ang Ninoy Aquino Day nga usa ka special non-working day. / Anton Banal / SunStar Philippines