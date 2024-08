DOLE SEnA, P35.3M monetary awards sa mga trabahante

Nanghatag sa mga monetary awards ang Department of Labor and Employment (DOLE) 7 nga nagkantidad og PHP35.3 milyon alang sa tanang 1,196 ka mga apektadong trabahante pinaagi sa Single Entry Approach (SEnA) program, sa Hulyo 2024.

Sukad sa Enero 2024 hangtod Hulyo ning tuiga, ang Regional office pinaagi sa SEnA Unit uban sa mga field offices niini nagdumala sa 1,508 ka requests for assistance (RFA) ug natubag ang 1,494 niini nga miresulta sa 99.93% nga disposition rate.

Ang DOLE SEnA Unit nagdumala ug nag-akomodar sa 1,216 ka RFAs ug nakasulbad na sa 96.53% niini o 1,169 ka RFAs nga nagresulta sa PHP28.8 milyon nga gibayad sa 916 ka mga trabahante nga nangayog tabang ubos sa maong programa.

Ang maong unit nakatampo na sa SEnA accomplishments nga naglakip sa Cebu Province ug sa Tri-Cities, ang Cebu, Mandaue, ug Lapu-lapu.

Sa Negros Oriental, ang Single Entry Assistance Officers (SEADOs) ang nagdumala sa 192 ka RFAs diin 162 ang nasulbad o 88.04% nga settlement rate nga naghatag sa field office og PHP4.9 milyon alang sa 172 ka mga trabahante.

Sa lalawigan sa Bohol, adunay 77 ka mga trabahante nga nakabenepisyo sa monetary awards nga nagkantidad og PHP986,541.78 human ang SEnA officers naka-settle sa 86.36% o 53 sa 66 ka RFAs nga nadawat ug gi-handle gikan sa Enero hangtod Hulyo 2024.

Human sa malampusong pagpahigayon sa mandatory conferences sa Siquijor, dul-an sa 31 ka mga trabahante nga nag-file sa ilang RFAs ang nakapahimulos sa PHP504,886.41 nga monetary awards. Kini human nga ang field office nakasulbad sa 29 sa 34 ka RFAs nga nadawat o 85.29% nga settlement rate.

Nihatag si DOLE-7 Regional Director Lilia A. Estillore og dakong pagtagad sa pag-settle sa mga RFAs ug miingon nga, “Settled RFAs means satisfying the needs and requirements of both parties involved in a non-adversarial manner where lawyers and fees do not come into the picture. Under this program, we hope to serve more of our customers who are seeking assistance to resolve their work-related concerns and issues.”

Gisubli usab niini nga ang SEnA naghatag og accessible, paspas, patas, ug barato nga proseso sa pag-settle sa tanan nga labor ug employment issues pinaagi sa 30 ka adlaw nga mandatory conciliation-mediation.

“We are urging all aggrieved parties in the workplace to give this program a try. DOLE-7 keeps a pool of well-trained SEnA Officers whose continuous learning is highly encouraged through enhancement trainings and seminars,” dugang ni Director Estillore.

Ang mga RFA nga dili masulbad sulod sa 30 ka adlaw, i-refer sa National Labor Relations Commission Regional Arbitration Branch (NLRC RAB) 7, o sa DOLE’s inspection ug sa boluntaryong arbitrasyon sa National Conciliation and Mediation Board (NCMB) kinsa duha sa mga Attached Agencies sa DOLE nga nagtanyag og serbisyo sa SEnA.

Ang SEnA na-institutionalized pinaagi sa Republic Act No. 10396 nga gipirmahan ni kanhi Presidente Benigno S. Aquino III niadtong 14 Marso 2013. Sa tuig 2016, usa ka Implementing Rules and Regulations pinaagi sa Department Order No. 151 series of 2016 gipagawas sa DOLE. / PR