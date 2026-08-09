DOLE: Work permit sa mga child influencer dili bag-ong polisiya

Giklaro sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang ilang lagda nga nagkinahanglan og work permit alang sa mga batang ubos sa 15 anyos ang edad nga makita sa mga monetized nga content sa social media, ug gipasabot nga dili kini bag-ong polisiya sa gobyerno.
Sa usa ka pamahayag, nagkanayon si Labor Secretary Francis Tolentino nga ang Labor Advisory No. 12-2026 usa lamang ka update sa kasamtangang mga polisiya nga nagdumala sa mga batang nagtrabaho nga ubos sa 15 anyos ang edad, pinaagi sa paglakip sa mga content nga gipatik sa mga streaming platform, social media, vlog, digital advertisement, web series, podcast, educational content, ug uban pang mga bag-ong porma sa media.
"It does not create a new child labor standard but updates existing guidelines governing the employment of children in traditional media and expands their coverage to digital platforms," matod ni Tolentino.
Una niini, nagpagawas ang DOLE og Labor Advisory No. 12-2026, nga nagpahinumdom sa mga amo, advertiser, content creator, ug mga ginikanan nga ang mga batang ubos sa 15 anyos kinahanglan una nga mokuha og work permit sa dili pa moapil sa publikong kalingawan o paghatag og impormasyon—lakip na sa telebisyon, teatro, mga advertisement, social media, ug uban pang online platform.
Mahitungod sa pagkuha og work permit alang sa mga batang ubos sa 15 anyos, nagpahayag ang DOLE nga ang mga ginikanan o legal nga guardian ang responsable sa pagsiguro nga ang mga bata nga nalambigit sa publikong kalingawan o paghatag og impormasyon mosunod sa mga rekisitos sa Republic Act No. 9231 ug sa mga lagda sa pagpatuman niini.
Matod sa ahensya, ang mga aplikasyon alang sa work permit kinahanglan nga isumite sa regional office sa DOLE duol sa ilang nahimutangan.
Ubos sa RA 9231, ang mga batang ubos sa 15 anyos gidid-an sa pagpanarbaho.
Apan, gitugotan ang mga eksepsiyon kung ang bata direktang nagtrabaho ubos sa responsibilidad sa ginikanan o legal nga guardian ug mga sakop lamang sa pamilya ang gipatrabaho, o kung gikinahanglan gayod ang pag-apil sa bata sa mga kalihokan sa publikong kalingawan o paghatag og impormasyon.
Sa duha ka mga sitwasyon, gikinahanglan una nga makakuha og work permit gikan sa DOLE sa dili pa magsugod og trabaho ang bata.
Matod ni Tolentino, gikinahanglan kini nga regulasyon aron mapugngan ang mga kaso sa pag-abuso sa bata nga nalambigit niadtong mga bata nga makita sa mga social media content nga makamugna og kita. / Anton Banal/SunStar Philippines