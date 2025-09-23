Domingo, Fajardo mag-ilog sa IBF Asia flyweight title

Magsangka sila si Esneth Domingo ug Miel Fajardo aron ilugan ang bakanteng International Boxing Federation (IBF) Asia flyweight strap karong Oktubre 26, 2025, sa San Andres Sports Complex sa Manila.
Ang away maoy usa sa giatangan sa undercard sa all-Pinoy world title fight tali nila ni IBF minimumweight king Pedro Taduran ug Cebuano challenger Christian Balunan.
Ning sangkaa, nagtinguha si Domingo nga makabawi gikan sa unanimous decision nga kapildihan batok ni Japanese Jukiya Iimura sa ilang Oriental and Pacific Boxing Federation (OPBF) flyweight title contest niadtong Mayo 3, 2025.
Tungod niini, niunlod og gamay ang world ranking ni Domingo kinsa kasamtangang No. 11 sa IBF ug No. 15 sa World Boxing Organization (WBO).
Gikinahanglan ni Domingo nga modaog ning awaya aron mosaka pagbalik ang iyang world ranking.
Sa iyang bahin, nagtinguha si Fajardo nga makasulod world ranking.
Si Domingo adunay 22-3, 14KOs nga rekord samtang si Fajardo adunay 12-3-2, 11KOs nga baraha. / EKA, ESL