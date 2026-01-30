Domingo moaway na sa US karong Abril 4

Matuman na ang pangandoy sa usa sa pambatong mga boksidor sa ZIP Sanman Boxing Gym sa Dakbayan sa Sugbo nga si Esneth Domingo nga makaaway sa Amerika.
Karong Abril 4, 2026, si Domingo gikatakdang makig-away sa wala’y pildeng American prospect nga si Abraham Perez alang sa inilugay sa North American Boxing Federation (NABF) flyweight title sa Embassy Suites sa Albuquerque, New Mexico, USA.
Sa interbyu sa Sun.Star Cebu, gipadayag ni Domingo ang dako niyang kalipay nga nahatagan siya ning maong oportunidad ug nipadayag siya sa iyang dakong pagsalig nga molampos siya ning maong tahas.
Mahinungdanon kining awaya alang ni Domingo aron makabalik siya sa world rankings, nga nawala kaniya human siya napilde pinaagi sa unanimous decision batok sa kababayang si Miel Fajardo sa inilugay sa International Boxing Federation (IBF) Pan Pacific flyweight niadtong Oktubre 27, 2025, sa Manila.
Sa wala pa siya napilde ni Fajardo, si Domingo maoy ranked No. 11 sa International Boxing Federation (IBF) ug No. 15 sa World Boxing Organization (WBO).
Alang ni Domingo, mopatigbabaw ang iyang dakong bintaha sa kasinatian sa iyang pagpakigbatok ni Perez.
Si Domingo adunay 22-4, 14 KOs nga rekord samtang si Perez, kinsa kasamtangang ranked No. 11 sa IBF, adunay 13-0, 7KOs nga baraha. / EKA, ESL